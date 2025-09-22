Venta de camiones repunta en 2025 tras dos años de baja, pero el sector sigue lejos de su mejor momento

Más del 90% de la carga que se moviliza en Chile se realiza en camiones y la venta de estos vehículos se consideran entre algunos economistas y empresarios como un “barómetro” o “predictor” de la actividad del país.

Según informa El Mercurio, este año, la comercialización de camiones nuevos muestra un crecimiento y cerraría 2025 con un alza, tras dos ejercicios a la baja. Esto impulsado por la demanda de sectores como minería, energía y el comercio.

Pero la venta promedio de los últimos 10 años -de alrededor de 13.300 unidades anuales- se mantiene estancada, sostuvieron en el rubro automotor, en línea con el desempeño de la economía chilena.

Si bien para 2026, el sector proyecta un nuevo incremento en las colocaciones, estas seguirán lejos del peak cercano a 18.000 unidades observado en 2011 y también en 2012.

La venta de camiones nuevos acumula un alza de 5,7% hasta agosto, con 7.879 unidades, según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

El mercado es liderado por Mercedes Benz, con una participación del 13%, seguido de Chevrolet (10,7%) y Volvo (9,6%)

