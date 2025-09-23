Tendencia en el transporte aéreo: baja hacia Brasil y aumento hacia Buenos Aires

De acuerdo a los datos recopilados por la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), el tráfico internacional es el segmento que más ha aportado al resultado acumulado del año.
Más de 19 millones de pasajeros se han desplazado vía aérea en los distintos aeropuertos del país entre enero y agosto de este año, según reveló el más reciente Informe Mensual de Tráfico Aéreo en Chile del Ministerio de Transportes. Esta cifra representa un alza de un 3,2% respecto al mismo período del año pasado.
De acuerdo a los datos recopilados por la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), el tráfico internacional es el segmento que más ha aportado al resultado acumulado del año. Solo en agosto, los pasajeros a destinos del extranjero aumentaron un 2,2%, impulsado por otras rutas distintas a las que destacaron en los meses anteriores.
“En el último tiempo la industria aérea ha estado marcada por distintas tendencias en los vuelos nacionales e internacionales. Por una parte, los destinos nacionales han presentado una pequeña disminución en enero a agosto en comparación a 2024. Y, por otra parte, el tráfico internacional creció más de 2 puntos porcentuales en el mismo periodo", destacó el ministro Juan Carlos Muñoz.
"A diferencia de meses anteriores, las principales rutas que unen a Chile con Brasil cayeron en términos interanuales, y fue Santiago-Buenos Aires la ruta que más contribuyó al crecimiento internacional. Esto permite que el resultado acumulado a agosto supere los 19 millones de pasajeros”, añadió el titular de Transportes.
Pese a la caída de un 2,2% en el segmento doméstico, los vuelos interregionales continúan registrando alzas durante 2025. En agosto, el tráfico de pasajeros en vuelos sin conexión con Santiago creció un 3,7%, impulsado principalmente por las rutas mineras y la ruta Puerto Montt-Puerto Natales.
El tráfico con Estados Unidos también presentó una caída de un 4,5% durante agosto, donde las rutas más afectadas fueron Los Ángeles y Atlanta. Sin embargo, esta es una situación que se repite en los últimos meses a nivel global.
“Es importante destacar que esta contracción coincide con un periodo en que el país norteamericano ha presentado decrecimiento en su tráfico aéreo internacional respecto a 2024 en los últimos meses”, agregó el ministro Muñoz.
