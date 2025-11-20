Ripley cierra trimestre con pérdidas, pero proyecta un año de impulso en 2025

Ripley Corp cerró el tercer trimestre de 2025 con resultados mixtos: una caída en sus utilidades, pero un desempeño acumulado al alza que refleja la estrategia de la compañía.

Según informa La Tercera Pulso, entre julio y septiembre, las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora alcanzaron los $3.779 millones (US$3,92 millones), cifra que representa una baja de 39,5% respecto del mismo período de 2024, según los estados financieros entregados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La empresa explicó que “esta variación se explica principalmente por un mayor gasto en impuestos durante el trimestre, dado que en el tercer trimestre de 2024 se registró un efecto positivo no recurrente en dicha línea”. En ese ejercicio, Ripley reconoció un ingreso por impuestos de $1.421 millones asociado al Capital Propio Tributario (CPT), mientras que en 2025 se contabilizó un gasto tributario, lo que redujo la utilidad neta.

El panorama cambia al observar el acumulado a septiembre: las ganancias subieron 135,7% y llegaron a $34.945 millones. Los ingresos también mostraron dinamismo, con un alza de 5,5% en los primeros nueve meses del año ($1.522.907 millones) y de 5,7% en el tercer trimestre ($494.540 millones).

El motor estuvo en el negocio bancario, con un crecimiento de la cartera de colocaciones de 21% en Chile y 8% en Perú (en moneda local). El retail avanzó 2,7%, impulsado por mayores ingresos en Chile y el efecto positivo de la apreciación del sol peruano frente al peso chileno. El segmento inmobiliario también aportó, con alzas de 4,7% en moneda peruana y 14% en pesos chilenos.

“El margen bruto consolidado se expandió en 154 puntos base alcanzando 36,7% en el tercer trimestre, explicado por una mayor contribución del segmento retail dado el foco en rentabilidad y por un menor cargo por riesgo neto sobre cartera del segmento bancario en Perú”, indicó la compañía.

La gestión de inventarios permitió reducir el stock obsoleto en Chile y Perú, mientras que la menor actividad promocional y la venta de productos de mayor rentabilidad reforzaron los márgenes.

El CEO corporativo, Lázaro Calderón, destacó la estrategia: “Los resultados del tercer trimestre de 2025 demuestran la solidez de nuestra estrategia enfocada en rentabilidad y eficiencia. Seguiremos enfocados en las preferencias de nuestros clientes y en fortalecer nuestra estrategia omnicanal, adaptándonos a un entorno de consumo cada vez más exigente”.

Fuentes cercanas a la empresa advirtieron que las ventas podrían resentirse en el último trimestre por la menor presencia de compradores argentinos, que habían sido un soporte relevante durante el año. “Se han visto menos argentinos comprando”, comentó una fuente.

De cara al futuro, las proyecciones se alinean con el crecimiento esperado de la economía chilena, estimado entre 1,5% y 2,5% por el Banco Central. “En 2025 hubo un impacto importante de los compradores argentinos en las ventas de retail, lo que no se verá mucho en 2026”, anticiparon. “En términos macroeconómicos, vemos al 2026 como un año más estable que el 2025”, agregaron.

La compañía adelanta que, tras un 2025 marcado por el foco en márgenes, el próximo año la estrategia se orientará hacia el crecimiento en ventas, con énfasis en el negocio financiero, que mostró un fuerte dinamismo en la cartera durante este ejercicio.

