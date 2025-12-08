Proyección al alza: Mercado de alimentos para mascotas alcanzaría los US$1.400 millones al finalizar el año

El mercado de los alimentos para mascotas crece a paso agigantados en Chile. Según un último reporte de Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) “Chile Pet Food Report”, en la última década Chile pasó de alimentar a las mascotas con los restos de comida casera a un esquema donde predominan los alimentos formulados industrialmente, con dietas segmentadas por especie, edad, tamaño, condición de salud y hasta nivel de actividad.

Según consigna La Tercera, el USDA, que regularmente analiza los mercados donde operan empresas estadounidenses, detectó que la “humanización de las mascotas”, o tratar a los animales de compañía como miembros de la familia, ha hecho que en Chile las decisiones de consumo sobre perros y gatos se parezcan cada vez más a las que se toman para un hijo: en promedio, los chilenos gastan cada mes en comida, cuidados y atención veterinaria entre US$ 52 y US$ 73 para animales pequeños, y más de US$ 104 para los grandes.

De acuerdo al reporte, fechado el 25 de noviembre pasado, el mercado de alimentos para mascotas ya sobrepasó los US$ 1.300 millones en el país y podría cerrar 2025 en US$ 1.400 millones, empujado por un crecimiento anual entre 5% y 7%, impulsado por el aumento del número de perros y gatos y por el tránsito desde productos económicos a gamas premium y super premium.

El informe calcula que en 2023 había alrededor de 12,5 millones de perros y gatos en hogares chilenos, y que cerca de dos tercios de las familias conviven con al menos una mascota.

Para hacerse una idea: los US$ 1.400 millones equivalen a casi la totalidad de las exportaciones chilenas de vino de 2023 o los ingresos que el Estado esperaba por la nueva Ley de Royalty promulgada en 2024.

Con todo, Chile es principalmente un mercado importador de comida para sus mascotas especialmente desde Argentina, Brasil, Estados Unidos y España. En 2024, las importaciones chilenas de alimentos para perros y gatos se situaron en torno a los US$ 264 millones, con Argentina concentrando cerca de un tercio del valor, Brasil en torno al 16%, Estados Unidos con un 14% y España con un 12%.

La producción local también se exporta pero no alcanza los US$ 10 millones y está dirigida principalmente a Panamá y Perú. El USDA atribuye este desbalance a la dependencia de insumos importados –como proteínas animales y vitaminas– y a la inflación logística, que desde 2024 comenzó a subir por disrupciones en rutas marítimas. La data también muestra que hay envíos a Estados Unidos pero por apenas US$201 mil.

El USDA destaca que para los fabricantes estadounidenses, el país aparece como una “oportunidad promisoria” y desglosa que los envíos desde Estados Unidos casi se triplicaron desde 2015, apoyadas en la percepción de calidad, seguridad y formulaciones avanzadas como dietas veterinarias, alimentos funcionales, productos libres de granos o con proteínas diferenciadas.

En su acápite de “oportunidades” para los productores estadounidenses, el USDA destaca la “creciente demanda de productos especializados” como dietas hipoalergénicas o hipocalóricas, la tendencia hacia productos naturales y orgánicos y el creciente músculo de las ventas en línea.

PURANOTICIA