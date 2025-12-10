Previo a fiestas de fin de año: Precios de todos los combustibles bajarán a partir de este jueves

Todos los combustibles bajarán su valor este jueves, según informó la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) a través de su informe de precios.

De acuerdo con la información publicada, la gasolina de 93 y 97 octanos bajarán ambas 26,5 pesos por litro ($/lt) desde este 11 de diciembre.

El diésel, en tanto, estará 21,4$/lt más barato, mientras que el GLP de uso vehicular bajará 7,3$/lt y el kerosene (parafina) -41,1$/lt.

Cabe señalar que este informe de precios regirá hasta fin de año, ya que los nuevos precios serán publicados el 31 de diciembre y estos cambios serán válidos a partir del 1 de enero de 2026.

PURANOTICIA