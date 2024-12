Presidente de Sonami lamentó que durante tramitación de Dominga el proyecto se transformara en "casi un fetiche"

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, lamentó que, a lo largo de la discusión del proyecto Dominga, éste se transformara en "casi un fetiche" de quienes se oponen a su implementación en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.

En entrevista con radio Cooperativa, el dirigente indicó que “creemos que en Chile no hay proyectos que estén vedados o prohibidos: hay una forma de evaluar sus impactos ambientales, hay técnicas para eso, y todo proyecto cuyos impactos puedan controlarse -y los que no, mitigarse o compensarse-, debería poder hacerse, y ese es el principio del sistema”.

“Todas estas comunicaciones que se hacen de organismos, o de personas que pueden estar muy calificadas, no tienen sustento en lo que fue el proceso de evaluación de este proyecto, y hemos dicho que éste siempre ha podido hacerse, más allá de que se haya puesto a prueba por parte del actual Gobierno, e incluso antes de su elección, con una suerte de consigna incluso, 'No a Dominga', como parte de la campaña”, explicó.

“Se ha tratado de revestir este caso de un montón de aristas que no tienen nada que ver con el proyecto, que cualquiera sea el dueño de éste, cualquiera sean las circunstancias de su propiedad, de los ejecutivos que lo lideren, etcétera, el proyecto es una cosa totalmente objetiva: tiene sus recursos mineros, tiene una forma de extraerlos, de procesarlos o transformarlos en un producto comercial, y al final, va a dar trabajo, va a relacionarse con la comunidad, va a generar riqueza a nivel local e ingresos fiscales como cualquier otro”, continuó Riesco.

“Lamentable que lleguemos a este grado de cosas, donde un proyecto que debiera ser analizado en su propio mérito se transforma en una especie de símbolo, o fetiche casi, de posturas que se oponen, y que en el fondo, trasuntan un dilema, una tensión que subyace a toda la normativa, y es lo que nos tiene hoy realmente estancados en materia de inversiones, esta pretensión de algunas personas de que hay proyectos que sencillamente no se pueden hacer porque no gustan, porque no reúnen todas las condiciones que ellos estiman, o porque tienen mala presentación, o son de tal o cual persona”, agregó.

Según Jorge Riesco, decir que "no" Dominga se ha convertido en símbolo de “esta lucha soterrada que hay entre las personas que quieren proyectos y los que no quieren proyectos. Hemos escuchado frases tan duras como 'el mejor proyecto es el que no se hace', y creo que no se ha legislado nunca en ese sentido, y sin embargo, pareciera que tenemos algunas personas u organizaciones que persiguen ese tipo de objetivo”.

Respecto a la decisión del Comité de Ministros, que en enero de 2023 rechazó el permiso ambiental para el proyecto, y que ahora el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dejó sin efecto, el presidente de la Sonami señaló que “el gran mérito de esta sentencia -más allá de que se pueda analizar en detalle los argumentos y los considerandos- es que vuelve la mirada al procedimiento de evaluación y a los antecedentes que se han producido durante el proceso. Todo lo demás pierde importancia”.

