Ministro Marcel asegura que no se tiene contemplada la presentación del proyecto de reforma de impuesto a la renta

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló en el día jueves las líneas de acción que está llevando adelante el Ejecutivo en medio de la guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con información publicada por El Mercurio, el secretario de Estado sostuvo que por ahora no se tiene contemplada la presentación del esperado proyecto de reforma de impuesto a la renta, que contiene rebajas de tributos como el de las empresas de 27% a 24% y alzas para compensar esa menor recaudación.

“Si bien tenemos la convicción de que hemos elaborado propuestas que son procrecimiento, hay parte importante del sistema político que no está dispuesto a apoyarlas. Tendremos que ponderar hasta donde avanzamos con esas materias, les dedicamos el tiempo que requieren o lo concentramos en otros temas. Así que ese es un factor que estamos evaluando”, dijo el ministro.

Tanto parlamentarios como especialistas han planteado que ante el escalamiento del conflicto comercial y la incertidumbre y volatilidad que hay en los mercados, lo prudente es reenfocar la agenda legislativa hacia proyectos que sean procrecimiento. En ese contexto, el proyecto tributario del Gobierno tenía reparos por parte de la oposición, lo que hacía poco viable su aprobación en el Congreso.

El diputado de la comisión de Hacienda y subjefe de la bancada de la UDI, Felipe Donoso, alertó que desde su sector no está contemplado apoyar alzas de tributos, como las que tenía considerado el Ejecutivo. “Creo que con la realidad económica mundial e interna, lo pertinente es enfocar esfuerzos en proyectos que sean nítidamente procrecimiento y no den lugar a duda alguna, por lo que reiteramos que estamos dispuestos a la baja de impuestos con ese objetivo, pero sin alzas”, dijo.

El diputado Miguel Mellado (RN) planteó apurar las iniciativas que fomenten la inversión. “A la luz de los acontecimientos económicos mundiales de alzas de aranceles… vienen proteccionismos que nos van a causar un problema. Lo que tenemos que hacer es reactivar el país, nos vamos a poner de acuerdo con el ministro Marcel en todas las propuestas que sean procrecimiento. Todo lo que tenga que ver con políticas de creación de empleo, de desarrollo económico, ahí tenemos que ponernos de acuerdo para hacer un fast track legislativo y poner en marcha el país durante este año”.

Desde el oficialismo, el diputado Jaime Naranjo (ex-PS) sincera que no ve espacio para avanzar en el proyecto impositivo en lo que resta de gobierno. “La única posibilidad de parte nuestra de hacer una rebaja tributaria es que tenga una compensación con otro tributo. Si no se da esa condición, no existe ninguna viabilidad; de tal manera que esta propuesta irá a quedar para el próximo gobierno”, admite.

