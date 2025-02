Ministro de Hacienda afirma tras Imacec de diciembre que la economía chilena "entró en una senda de expansión"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó los resultados del Imacec de diciembre que creció un 6,6% en comparación con igual mes del año anterior.

“Es sin duda una cifra muy positiva. Las expectativas para este Imacec, incluso después de conocerse los indicadores sectoriales, eran del orden del 4,7% de la mediana de Bloomberg y antes de esos indicadores sectoriales, en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, se esperaba un 2,7% por parte de los analistas”, comenzó señalando.

En esta línea, destacó que “estamos hablando de una cifra que más que duplica esa estimación y sin duda es un dato positivo”.

“Cuando uno va a analizar las cifras sectoriales en el crecimiento año a año, se encuentra con varios sectores de crecimientos de dos dígitos. La minería 15%, la industria 10%, el resto de bienes que incluye agricultura y construcción 12%, el comercio un 10,6%”, añadió.

En cuanto a la variación mensual, detalló que existen crecimientos significativos en “la minería 4,7% solo respecto del mes anterior, 2,3% para la producción de bienes en general, 2,7% para la actividad del comercio un 2,7%”.

El secretario de Estado recalcó que “con esto, siendo este el dato de diciembre, se obtiene, simplemente combinando los datos de Imacec del último trimestre, una estimación de crecimiento para el año de 2,5% y para el trimestre una variación de 3,7% respecto del mismo trimestre del año pasado”.

“Con esto constatamos que la economía chilena, durante el 2024, entró en una senda de expansión. Recordemos que hubo momentos en los cuales hubo muchas dudas, acordémonos cuando se hablaba del crecimiento cero, a propósito de un dato puntual en septiembre. Bueno, no es un crecimiento de cero, no es un crecimiento de uno, no es un crecimiento de dos, es un crecimiento de 2,5%”, agregó.

El jefe de la billetera fiscal afirmó que “esto nos permite tener una lectura del año en su conjunto positiva (…) no es la cifra de crecimiento que todos quisiéramos ver, pero es una cifra que se ubica en el rango superior de todas las expectativas que se habían formulado para este año”.

“Es evidente con esta cifra la economía se expandió en el rango superior de las estimaciones, por encima de lo que todo el mundo esperaba, y eso por supuesto tenemos que recibirlo con un dato muy positivo que nos pone un punto de partida para el 2025, que también es un punto más alto del cual podemos seguir impulsando el crecimiento durante este año 2025”, expresó.

