Ministro de Energía llamó a dejar "la lógica de la política de trincheras" y avanzar en extensión del subsidio eléctrico

El ministro de Energía, Diego Pardow, afirmó que el Gobierno no va a modificar el diseño original del subsidio eléctrico, pese a la demora en la tramitación legislativa del proyecto que amplía el beneficio.

“Lo importante es darle la tranquilidad a esas personas que con los fondos que tenemos actualmente en el Fondo de Estabilización de Tarifas, podemos abordar temporalmente una nómina de estas características, así que el proceso de calificación del subsidio se va a mantener, no vamos a atrasar ese calendario”, dijo el secretario de Estado en diálogo con radio ADN.

“Lo importante es estar aquí del lado de las personas y hacer todos los esfuerzos posibles para que los subsidios se paguen lo antes posible y se sigan pagando”, agregó.

En ese sentido, detalló que “el proyecto de ley que hoy día está en el Congreso incorpora distintas herramientas: extiende el subsidio y en ese sentido, hace algunas semanas se aprobó la sobretasa del impuesto al carbón, que, más el pilar público, aseguran financiamiento suficiente para un subsidio de la magnitud”.

“También hay otras herramientas, algunas que tienen que ver con aumentar las multas en materia de distribución”, detalló, además de explicar que en esta iniciaba “hay lo que denominamos como ‘Bolsa Pyme’, lo que permitiría a las pequeñas y medianas empresas y a las asociaciones de Agua Potable Rural (APR) acceder a energía un 30% más barata de la que accederían de otra manera”.

“El trabajo prelegislativo de esta ‘Bolsa Pyme’ fue solicitado por la oposición, en particular por la Bancada de Renovación Nacional. Sin perjuicio de ello, la semana pasada la oposición votó en contra”, acusó el secretario de Estado.

En ese contexto, anunció que este punto será repuesto en el Senado, aunque con algunas modificaciones, para lo cual previamente se reunirá con asociaciones gremiales de pequeñas y medianas empresas, de consumidores y de agua potable rural que han solicitado reponer esta medida.

“Creo que es importante entender que esta es una política que va a trascender este Gobierno, por lo tanto, creo que es importante que dejemos un poco la lógica de la política de trincheras y nos abramos a poner en el centro la preocupación por las personas, y en este caso por las pymes”, sostuvo.

Respecto a la extensión del subsidio eléctrico que está siendo discutido en el Congreso, el ministro Pardow afirmó que “lo que ya se ha votado garantiza una nómina de más o menos 2 millones 100 mil personas. Actualmente, tenemos un millón 950 mil. O sea, esto permite un crecimiento orgánico de la nómina de subsidio”.

“Hay varios factores que apuntan a aquello. El primero tiene que ver con el requisito de tener las cuentas al día, lo que ha sido un disuasorio, porque la gente no está segura de si tiene las cuentas al día o no. Entonces, es algo que estamos abordando en este proyecto de ley en particular”, comentó.

“Y también hay un asunto: se instaló la idea de que los arrendatarios o las personas que viven en calidad de allegados no pueden postular, que solamente los propietarios pueden postular. Eso no es cierto, pero desarmar estas noticias falsas que se instalan especialmente en los sectores más vulnerables de la población, no es fácil”, cerró.

