Ministra del Trabajo califica de "inesperadas" las críticas de empresarios por cotización extra de 7% de la reforma previsional

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dijo estar sorprendida por la reacción de parte del empresariado que ha manifestado reparos al acuerdo alcanzado por el gobierno con Chile Vamos en el Senado en torno a la reforma previsional.

La molestia y las advertencias de este sector dice relación con la cotización extra del 7% que será de cargo del empleador, lo que podría afectar al empleo, según sus críticos.

En conversación con 24Horas, la secretaria de Estado dijo que estas críticas "son bien inesperadas, me sorprenden realmente” ya que, según ella, “los mismos empleadores muchas veces han manifestado estar de acuerdo en que esta reforma previsional avance”, considerando que “hace 43 años solo los trabajadores ahorran".

"La verdad es que me ha sorprendido, porque la única diferencia que hay entre el proyecto que se presentó en materia de cotización del empleador y ahora es que en la Cámara era un 6% en seis años y acá, en el Senado, es un 7% en nueve años", destacó.

En cuanto a las advertencia de algunas organizaciones empresariales por los efectos en el empleo de esta propuesta, así como los incentivos a la informalidad que supone, la secretaria de Estado comentó que, por el contrario, "lo que hace el proyecto, precisamente, es fomentar la formalidad laboral. Por eso sus beneficios son por años cotizados".

En ese marco acusó que estos críticos "no quieren ponerse con la cotización previsional” y en su opinión, “creen que solo un aparte del país tiene que seguir ahorrando, que son los trabajadores. Eso no puede ser. En los demás países no es así", subrayó.

"Entonces, venir ahora a decir que se cambió de un 6% a un 7%, además se aumentaron tres años de gradualidad y que eso podría generar un tremendo caos económico, más parece un fundamento para que la cotización del empleador no avance", concluyó.

