Marcel desmiente a Matthei y afirma que entregarán las finanzas públicas "saneadas" al próximo Gobierno

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que la administración del Presidente Gabriel Boric entregará "unas finanzas públicas bastante saneadas respecto de lo que fue la situación con la cual empezó este Gobierno".

El secretario de Estado consultado en radio Duna por los dichos de la aún alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien sostuvo que el Ejecutivo va a "entregar el Gobierno sin un solo peso, lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Lo hemos visto. Nuestro país no está creciendo, por lo tanto, no está generando nuevos ingresos, así que no hay un solo peso, no hay nada de plata".

Al respecto, Marcel explicó que "cuando termine este Gobierno la situación va a ser bien distinta de cómo lo recibimos nosotros".

Agregó que "al comienzo de este Gobierno veníamos de un déficit de un 8% del producto; de un aumento de US$50 mil millones en deuda, menos fondos soberanos, durante el Gobierno anterior; veníamos con una reforma muy importante, como la creación de la PGU, que estaba solo parcialmente financiada; veníamos con toda la deuda acumulada del congelamiento de las tarifas eléctricas".

En ese contexto, afirmó que "cuando uno mira ese panorama, aunque la situación sea fiscalmente estrecha en los próximos años, va a ser bien distinta de cuando tuvimos que hacer todos esos ajustes".

A propósito de las encuestas, el jefe de las finanzas fiscales se refirió a las razones que a su juicio afectan la popularidad del Gobierno, explicando que gran arte de ese influjo lo tiene el alza en el costo de la vida.

"Lo que conozco en términos de cómo inciden los temas económicos sobre la percepción ciudadana, normalmente la inflación es lo que más pesa. Ha bajado la inflación, pero la gente todavía tiene el recuerdo de lo que pasó en los dos años anteriores”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que el alza de las cuentas de la luz tendrá un peso sustantivo, por lo que “todavía nos vamos a demorar un poco en llegar al 3% de la inflación", aseveró.

PURANOTICIA