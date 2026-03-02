Imacec de enero: actividad económica bajó 0,1% por caída de la producción de bienes

El Banco Central informó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a enero de 2026 cayó 0,1% en comparación con igual mes del año anterior. El resultado es mucho peor que las expectativas del mercado, que esperaba un crecimiento de 0,9 al 1,5%.

La serie desestacionalizada aumentó 0,2% respecto del mes precedente y 0,5% en doce meses. El mes registró un día hábil menos que enero de 2025.

El resultado del Imacec se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue compensado en parte por el desempeño de los servicios. Estos últimos, en tanto, impulsaron el resultado del Imacec en términos desestacionalizados.

El Imacec no minero no presentó variación anual, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,1% respecto del mes anterior y 0,7% en doce meses.

IMACEC POR ACTIVIDAD

1. Producción de bienes

La producción de bienes cayó 1,5% en términos anuales, resultado que fue incidido por todos sus componentes.

En la industria se registró una menor elaboración de productos químicos y de alimentos, mientras que en el resto de bienes la caída fue explicada por la actividad agropecuario-silvícola.

Por su parte, la minería disminuyó en línea con una menor extracción de cobre.

En términos desestacionalizados, la producción de bienes presentó una disminución de 0,7% respecto del mes precedente, explicada principalmente por el resto de bienes.

2. Comercio

La actividad comercial presentó un aumento de 0,4% en términos anuales. Este resultado fue explicado por el comercio minorista y automotor, lo que fue compensado en parte por menores ventas mayoristas.

En el primero se registraron mayores ventas en almacenes de comestibles, en establecimientos especializados de vestuario y a través de plataformas de venta online.

El comercio automotor, por su parte, creció en línea con las ventas de vehículos. Finalmente, el comercio mayorista cayó por menores ventas de alimentos, en particular, de las exportadoras de frutas.

Las cifras desestacionalizadas mostraron una contracción de 0,1% respecto del mes anterior, incidida por el comercio mayorista.

3. Servicios

Los servicios aumentaron 1,4% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud.

Las cifras ajustadas por estacionalidad presentaron un crecimiento de 0,8% respecto del mes precedente, determinado por los servicios personales.

