Hasta mil pesos la unidad: Expertos anticipan baja en el precio del choclo en abril y mayo

El choclo, uno de los productos más consumidos por los chilenos durante los meses de verano, ha registrado un alza en su valor superando incluso la barrera de los mil pesos, algo que ha sorprendido a las personas que esperaban un precio más bajo para esta temporada, que se caracteriza por las humitas, el pastel de choclo y los porotos granados.

De acuerdo a expertos, esta alza respondería principalmente a los temporales que ocurrieron en el invierno.

“Podemos augurar que los precios deberían bajar durante las próximas semanas, llegando a sus menores precios durante los meses de abril y mayo, tal como se ha comportado la producción los últimos años”, explicó Fernando Peña, economista de la Universidad Bolivariana.

“El precio mayorista tiene una estrecha correlación con el de ferias libres, ya que los feriantes se abastecen principalmente en estos mercados. No así en supermercados donde se observa un precio más alto con relación al canal tradicional, por lo que los menores precios y el comportamiento en general del precio del choclo debería ser observado en los precios de los mercados mayoristas”, argumentó Peña.

Asimismo, el economista de la UB propuso que “dada la, cada vez mayor, importación de choclos congelados, debería ser considerado como una buena alternativa para la elaboración de los alimentos con el choclo, evitando mayores gastos durante este periodo”.

En tanto, Patricio Gana, director ejecutivo de AK Contadores, manifestó que la producción del choclo conlleva un gran sacrificio por parte de los agricultores, quienes deben “dormir en el campo para que no les roben y, además, prefieren regar en la noche para que el sol no haga daño y no aumente la temperatura de sus plantaciones”, por lo que eso también va incluido en el costo final del producto.

Además, Gana agregó que “también han aumentado los costos de las semillas, de los insumos, y sobre todo de la logística”.

“Hoy día, en el campo se vende un choclo entre 500 y 600 pesos. Por supuesto que en Santiago, un usuario lo termina recibiendo en más de mil pesos porque, de lo contrario, no dan los costos para llevar este choclo desde el campo hacia la capital”, planteó el experto.

PURANOTICIA