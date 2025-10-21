Generadoras de Chile asegura que tampoco habrían notado si el error tarifario las hubiese perjudicado

El director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme Ackermann, insistió en que las empresas eléctricas no notaron el error en el cálculo de las cuentas de la luz e informó que este miércoles se reunirán con el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, para aclarar el tema.

“Mañana (miércoles) a las 3 de la tarde tenemos esta reunión. Nosotros vamos con información objetiva de lo que ha pasado con el sistema tarifario, la visión del grupo de empresas de generación. Vamos con un buen ánimo, y, además, consideramos que el ministro García tiene una trayectoria, tanto personal como pública, que también da un buen ánimo a tener una conversación seria, honesta y técnica”, comentó Charme en entrevista con Tele13 Radio.

Sobre la acusación del secretario de Estado, quien dijo que le costaba creer que las empresas eléctricas no supieran del mal cálculo, el director ejecutivo comentó que “la verdad es que esto no hay que tomarlo a nivel personal y también entendemos que a veces las palabras llevan a palabras. Aquí lo que importa es tener una buena conversación”.

Y agregó que “el ministro García asumió el jueves en la tarde, así que nosotros tenemos un historial aquí de lo que ha pasado, que creemos que va a ser muy interesante para su análisis y nuestro ánimo es colaborar con él y conversar con él. Así que sigue estando el ánimo bien y estas cosas no hay que personalizarlas”.

Luego explicó que las compañías tienen una participación “muy menor” en la fijación tarifaria y que la revisión de esta queda en manos de la autoridad.

“Se les da cinco días hábiles para que puedan observar solamente su línea. Es decir, cada empresa toma su contrato, revisa los datos que le envía la autoría en el informe preliminar y observa eso. Entonces, aquí no hay una lógica de auditoría cada seis meses por parte de las empresas. El sistema, la normalidad no permite eso. Tampoco hay co-gobierno ni co-diseño”, afirmó.

Sobre un escenario hipotético en que el error metodológico hubiera ido en perjuicio de las empresas, Charme Ackermann estimó que tampoco lo hubieran advertido.

“Yo estimo que pasaría lo mismo porque esto, insisto, no es un asunto de grandes magnitudes (...) Esto se dio cuenta un funcionario o un grupo funcionario en una revisión técnica interna que ellos estaban realizando. Es decir, si no se hace esa revisión del diseño, hubiese pasado lo mismo. Esto es bidireccional”, aseguró.

Sobre la posibilidad de que este error metodológico se hubiera repetido en procesos tarifarios anteriores, Charme comentó que no tienen antecedentes de eso, aunque entiende que se ponga en duda por todo lo que se ha conocido en el sector en los últimos días.

El director ejecutivo de Generadoras de Chile aseguró que sus representadas están para colaborar y que están totalmente “disponibles” para devolver el dinero cobrado de más una vez que se haya identificado el monto efectivo, “cumpliendo con la normativa vigente”.

Aunque en todo momento habla de una cifra baja magnitud, igualmente advirtió que esto tiene repercusiones en las empresas y en la institucionalidad por las dudas de los accionistas o tenedores de bonos de estas compañías en función de los flujos que ahora deberían ser menores, en función del nuevo decreto tarifario.

“Yo creo que es el efecto más serio, porque la institucionalidad chilena cuesta en juicio en los mercados financieros europeos, en los mercados financieros norteamericanos, que es donde vienen los recursos para poder seguir invirtiendo en la transición energética. Por eso este tema es serio”, finalizó.

PURANOTICIA