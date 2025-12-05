Frutas de Chile manifiesta preocupación ante potencial "pérdida de competitividad" por proyecto de Royalty Portuario

Frutas de Chile manifestó su preocupación por el proyecto de Ley de Royalty Portuario, ya que se teme que la iniciativa que busca establecer una “compensación” monetaria a las ciudades portuarias, afecte a la competitividad de la industria.

Lo anterior fue planteado por el gerente general de Frutas de Chile, Miguel Canala-Echeverría, durante su exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco del análisis que se realiza de la iniciativa legislativa, cuyo autor es el diputado comunista Luis Cuello y que plantea modificar la Carta Fundamental para establecer un nuevo impuesto dirigido a las navieras.

En concreto, el representante de la organización gremial fundada en 1935 señaló que “prácticamente el 90% de la fruta se embarca por vía marítima, es decir, nuestro comercio exterior está basado en los puertos y, por lo tanto, cualquier medida que afecte el normal desempeño de los puertos o encarezca sus costos evidentemente es algo que nuestra actividad se verá inmediatamente afectada respecto de su rentabilidad o nivel de competitividad”.

“Cuando uno aplica una medida de esta naturaleza, debe de entender en qué contexto internacional uno se está desenvolviendo y hay que entender también que hay competidores y competidores muy cercanos en la parte norte como es Perú”, agregó.

A modo de ejemplo, el ejecutivo expuso que Perú ha logrado un aumento de superficie cultivada gracias a mega inversiones en infraestructura hídrica, siendo un país que también se beneficia del impacto de lo realizado en materia portuaria a través del nuevo Puerto de Chancay y la reciente ampliación de la estación marítima del Callao, entre otras materias.

“Cuando uno mira este tipo de iniciativas y las inserta en un contexto internacional -y aquí estoy hablando de nuestros vecinos- evidentemente se tiene que observar con mucha calma, porque lo único que vamos a sacar con esto es perder aún más competitividad de la que nuestros vecinos están desarrollando. A esto se suma, además, con lo que pasa en Estados Unidos y el alza a los impuestos, lo que va directamente a la rentabilidad de la actividad”, enfatizó Canala-Echeverría.

Para el representante de Frutas de Chile, el royalty portuario es un impuesto que “va directamente a afectar los costos logísticos de nuestra actividad zonal. Estamos al final del mundo, en una posición muy extrema respecto de los fletes y muchos de los buques que llegan a buscar nuestra carga llegan vacíos, prácticamente no hay comercio de productos en contenedores refrigerados de importación, es muy bajo y, por lo tanto, estamos muy estrechados respecto de lo que significa los costos logísticos respecto del tema naviero”.

“Esto implicaría prácticamente tres millones de dólares anuales, si uno piensa en el volumen actual y eso se podría ir incrementando en la medida que se generen volúmenes o esto sigan creciendo. Queremos dejar claro que no nos parece razonable el proyecto, creemos que esto simplemente implica incrementar los costos y afectar la competitividad que ya está muy estrecha respecto de competidores, ya que esto hay que mirarlo en forma relativo y no solamente respecto de las operaciones propias de nuestro país “, subrayó.

En lo correspondiente a la medida de compensación a comunas-puerto, el gremio solicitó evitar que la misma se convierta en una carga excesiva que disminuya la competitividad de la industria exportadora de Chile y que se incurra en un doble cobro.

“Existen -y este es un elemento importante- recaudaciones que hoy en día los terminales pagan a las empresas portuarias, que se llama Tarifa Única Portuaria y están los recursos de esas tarifas, por lo que uno podría visualizar con un proyecto como este el poder detallar esa tarifa y definir con las mismas empresas portuarias en qué se está invirtiendo esto”, enfatizó el ejecutivo de Frutas de Chile.

“Nos parecería una buena forma de abordar el problema el analizar esta tarifa y no nos parece necesario establecer nuevos cobros a la actividad, los que van a ser transferidos por las empresas navieras directamente al producto y ahí, dependiendo del mercado y cómo se desarrolla, al final de cuenta de quién va a pagar la cuenta, lo que en nuestro caso está claro de que eso se va a transferir a la carga, porque es muy difícil subir los precios a los consumidores”, destacó.

“Esta medida evidentemente afecta y nos deteriora aún más nuestra posición competitiva respecto a otros países que están accediendo a nuestros mismos mercados y que han tenido un desarrollo destacable en el último tiempo”, concluyó Miguel Canala-Echeverría.

Por su parte, el diputado Luis Cuello señaló a PortalPortuario que este cobro estaría dirigido a las navieras y no superaría el valor de 1 dólar por tonelada transferida, sosteniendo que estos dineros son marginales.

Sin embargo, 43 gremios productivos de Chile, que van desde lo alimentario a lo marítimo, consideraron, en una carta abierta, como “una falacia” considerar como un “valor pequeño” el costo impositivo que significaría la aplicación de un royalty portuario.

PURANOTICIA