Exministro Briones critica proyecto que busca poner fin al CAE: "Sugiere la creación de un impuesto a graduados"

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, criticó el proyecto que busca eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE) y que crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, que fue anunciado por el Presidente Gabriel Boric.

A través de su cuenta de X, la exautoridad sostuvo que “aunque falta ver detalles, anuncio sugiere creación de un impuesto a graduados, una vieja pésima idea del FA. Desincentiva la formación avanzada, es injusta y menos solidaria que un buen crédito contingente”.

El exsecretario de Estado compartió dos columnas que fueron escritas por él, una titulada “Impuesto a los graduados” y otra llamada “Por qué el Frente Amplio debiera estar a favor de un crédito contingente al ingreso”, ambas publicadas en La Tercera.

Según comentó estos escritos “sobre la evidencia, la teoría y la práctica muestran que cuando pone un impuesto sobre algo, desincentiva ese algo porque lo encarece. En este caso, se encarece la educación más avanzada”.

En la columna “Impuesto a los graduados”, Briones plantea que tanto en el impuesto a los graduados (IG) y en el crédito contingente al ingreso (CCI), “los egresados de menores ingresos generan un déficit a financiar. Con IG éste es cubierto exclusivamente con el impuesto a los egresados de altos ingresos, derivando en una carga que puede ser en extremo gravosa”.

“Como este impuesto (específico) sólo grava sus rentas, pero no las de otras personas de altos ingresos, atenta contra la equidad tributaria horizontal (ese graduado termina pagando más que un no graduado de similar ingreso) y desincentiva la formación de capital humano. Esta distorsión no se produce con CCI, ya que todos los individuos de altos ingresos, graduados o no, contribuyen a financiar”, añadió.

En tanto, en la columna “Por qué el Frente Amplio debiera estar a favor de un crédito contingente al ingreso”, el exministro argumentó que “si el Frente Amplio favorece un esquema de IG, por consistencia debiera preferir uno de CCI que, como hemos mostrado, es más gratuito y solidario. Por cierto, ello en la medida que estos sean atributos que realmente le interesen”.

PURANOTICIA