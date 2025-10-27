Efecto Milei: Al alza acciones de empresas chilenas que cotizan en Argentina

Los mercados argentinos están al alza este lunes tras el triunfo del partido La Libertad Avanza, del presidente Javier Milei, en las elecciones parlamentarias. El oficialismo quedó con mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado.

Según consigna Emol, esto repercutió positivamente en las acciones de las empresas chilenas que tienen presencia en el mercado argentino. Tanto en Buenos Aires como en Santiago estaban al alza.

El IPSA, principal índice de la bolsa chilena, subía 1,19% a eso de las 10.00 horas, hasta los 9.293,44 puntos, un nuevo máximo histórico.

Entre los papeles más beneficiados destacaba Cencosud, con un alza de 6%. La serie B de Embotelladora Andina, en tanto, subía 4,89% %, y CCU avanzaba 4,81%. Más moderados eran los movimientos de Latam y Falabella, con subidas de 0,04% y 0,43%, respectivamente.

"Este resultado reduce la incertidumbre de corto plazo respecto a la continuidad de las medidas pro-mercado impulsadas por el actual Gobierno, lo que refuerza la confianza de los inversores", destacó el jefe de análisis de la plataforma XTB Latam, Ignacio Mieres.

"Además, el triunfo abre la puerta a un mayor respaldo por parte de Estados Unidos, cuyo apoyo estaba condicionado a la presencia de Milei en la conducción política", añadió.

