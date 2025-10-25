Desde este sábado 25 de octubre rige el IVA a bienes comprados en Aliexpress, Amazon, Ebay, Shopee, Shein y Temu

Con 20 plataformas inscritas, que representan el 90% de las compras remotas que se realizan desde Chile por hasta 500 dólares, comenzó a regir desde este sábado la aplicación del IVA (19%) a los bienes comprados en el extranjero, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias.

Entre estas plataformas destacan Aliexpress, que representa el 78% del total de estas compras de bienes de hasta 500 dólares que se realizan de manera remota desde Chile. A ella, se agregan Amazon, Ebay, Shopee, Shein y Temu, entre otras.

Los comercios extranjeros y plataformas señaladas cumplieron con su obligación de inscribirse en el régimen de tributación simplificada establecido en la ley. El Servicio de Impuestos Internos recomendó al comprador tomar los resguardos necesarios a fin de verificar la legitimidad y seguridad del sitio web respectivo

La directora (S) del SII, Carolina Saravia, explicó que “para facilitar la elección, por parte de los consumidores finales, de las plataformas inscritas al momento de realizar una compra remota de bienes por hasta 500 dólares, el SII habilitó en su sitio web una página informativa con los principales alcances de esta obligación establecida en la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, además del listado de las plataformas o comercios internacionales inscritos, el que se va actualizando semanalmente”.

La autoridad recordó que “a partir del 25 de octubre, en la medida en que las personas prefieran las plataformas o comercios inscritos ante el SII para realizar sus compras internacionales de bienes por hasta 500 dólares, tendrán mayor garantía de que recibirán su compra de manera más expedita y, con ello, estarán aportando también a una correcta declaración y pago del IVA”.

Hasta hoy, los bienes de hasta 41 dólares eran importados sin pagar IVA ni aranceles asociados a la importación. Así, millones de pequeños paquetes llegaban a Chile, adquiridos en algunas de estas plataformas digitales haciendo uso de la exención, y presumiblemente incentivando el comercio informal y la evasión de IVA y de Renta.

De acuerdo a la información del Servicio Nacional de Aduanas, durante 2024 ingresaron al país más de 54 millones de paquetes, de los cuales más de 50 millones correspondían a importaciones por un monto declarado igual o menor a 41 dólares (mediante servicios de courier y Correos de Chile), los que representan más del 93% del total de envíos recibidos durante el año.

La Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias estableció que quedarán afectos a IVA los bienes ubicados en el extranjero comprados de forma remota por un consumidor final, a través de una plataforma o de un comercio digital, siempre que el bien tenga como destino nuestro país y su valor no supere los 500 dólares o su equivalente en moneda nacional.

Para compras superiores a US$500, el contribuyente deberá pagar un arancel aduanero de 6% sobre el valor y, adicionalmente, se le aplicará el IVA del 19%.

