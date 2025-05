Corfo defiende la política de litio del Gobierno al explicar desistimientos de empresas chinas

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) se refirió a la decisión de las empresas chinas BYD y Tsingshan de cancelar sus inversiones en la explotación de litio en Chile, atribuyéndola a cambios en el mercado y trabas burocráticas.

En un comunicado, la entidad explicó las razones de las firmas y defendió la política de litio del Gobierno.

“La Estrategia Nacional del Litio está en plena implementación y entrega certezas respecto del desarrollo de la industria del litio a futuro en Chile, con múltiples proyectos productivos en los próximos años. Entre estos destacan la alianza público-privada Codelco-SQM en el Salar de Atacama y el proyecto Salares Altoandinos que lidera Enami, que tendrá también socios privados, además de otros proyectos liderados por privados que se habilitarán con la entrega de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) que lleva adelante el Ministerio de Minería. Así, se estima que la Estrategia permitirá duplicar la producción de litio en Chile en los próximos 10 años”, explica el texto.

“Las empresas seleccionadas por Corfo han visto afectadas sus decisiones de inversión por las condiciones de mercado global, que ha mostrado una fuerte caída de precios respecto de 2022. A ello se suma el hecho de que la cuota de litio disponible en este llamado y sus condiciones de precio están estipulados en el contrato vigente con SQM, el cual expira en 2030”, continúa.

“En el caso de BYD, la empresa ha manifestado las dificultades que le han impedido avanzar en su concreción, asociadas a factores de mercado. Corfo ha solicitado, reiteradamente a la empresa, mayores antecedentes, así como una posible redefinición del plan de implementación, el que siempre debe cumplir con las bases del llamado realizado en 2022”, agrega el comunicado.

“Durante este proceso, Corfo ha realizado variados esfuerzos para apoyar el proyecto como son las gestiones ante el Ministerio de Bienes Nacionales para identificar posibles terrenos fiscales en Antofagasta para la instalación de la futura planta. El proceso avanzó adecuadamente hasta que, en enero de 2025, BYD Chile desechó la alternativa de terreno seleccionada por ellos mismos”, afirma la compañía estatal.

“En cuanto al proyecto de Yongqing, se dio por desistido debido a que no constituyó en Chile la empresa que debía desarrollarlo en los términos que establecían las bases del proceso. El requisito de constitución de la sociedad por acciones por parte del postulante fue establecido como una condición para mantener la calidad de Productor Especializado y como una causal de pérdida de la calidad de Productor Especializado, sin indemnización alguna”, complementa el texto.

“Cabe hacer notar que la empresa Yongqing Technology Co. pidió ser reemplazada por Eternal Tsingshan Group. Co. Ltd. lo que no fue posible ya que, esta otra empresa, no participó de su propuesta bajo ninguna de las opciones reconocidas en las Bases del Procedimiento, ni fue evaluada por Corfo, para comprobar que cumplía con las condiciones que se tuvieron en cuenta al seleccionar la propuesta”, indicó.

“Las complejidades para avanzar en este tipo de políticas no son nuevas. De hecho, en 2018, Corfo seleccionó a las empresas Molymet, Posco-Samsung SDI y Sichuan Fulin para desarrollar proyectos industriales en Chile con acceso a litio a precio preferente, en el marco de un contrato con Albemarle. Sin embargo, los tres proyectos no se concretaron por distintas razones”, añadió.

“Atendidas las nuevas condiciones del mercado y con la Estrategia Nacional del Litio en plena implementación, lo que asegura un fuerte desarrollo de esta industria en los próximos años, Corfo abrió el 30 de abril recién pasado, un nuevo concurso de Productor Especializado”, explica el texto.

“Esta vez el llamado está asociado al contrato con Abemarle y busca seleccionar un proyecto de valor agregado en Chile que aproveche la cuota de precio preferente incluida en dicho contrato, que rige hasta 2043 y ofrece, por tanto, un período de implementación y retorno de las inversiones mucho más largo”, afirmó Corfo.

“En los últimos dos años, Corfo ha conocido del interés y ha recibido múltiples consultas de empresas internacionales sobre este beneficio y se espera contar con varios interesados en adjudicarse la cuota disponible”, sostuvo la compañía.

“Contribuyen a estas buenas perspectivas el hecho de que el mercado hoy ha tendido a una estabilización de precios, que el suministro de litio para este proyecto está asegurado hasta 2043 y que en el contrato con Albemarle se estableció, además la modalidad de precio preferente, una forma alternativa para que el Productor Especializado y Albemarle alcancen un acuerdo de precios respecto de la cuota asignada”, agrega.

"A todo lo anterior se suma que, con la Estrategia Nacional del Litio en marcha, existirán en el futuro varios otros proyectos de explotación de litio en el país que harán más atractivas este tipo de inversiones”, finaliza el texto.

