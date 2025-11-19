Casi todos los combustibles subirán de precio a partir de este jueves: Sólo el GLP de uso vehicular disminuirá

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó una fuerte alza en el precio de los combustibles, especialmente en el diésel, que se registrará a partir de este jueves 20 de noviembre.

Y es que las gasolinas de 93 y 97 octanos, respectivamente, subirán 13,1 y 9,5 pesos por litro ($/lt), según el último informe de estimaciones de precios de la Enap.

Además, el diésel tendrá un alza de 20,9$/lt, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular caerá 16,1$/lt.

Sobre el kerosene (parafina), cuyo uso tiende a bajar en cuanto llegan mejores temperaturas, su precio subirá 16,1$/lt. La semana anterior, sufrió una fuerte alza de 37,3$/lt.

Estas alzas comenzarán a aplicarse este jueves y regirán durante 3 semanas. Por ello, el nuevo informe completo de variaciones en los combustibles estará disponible el miércoles 10 de diciembre.

Nuevos precios de los combustibles:

Gasolina de 93: +13,1$/lt.

Gasolina de 97: +9,5$/lt.

Kerosene (parafina): +16,1$/lt.

Diésel: +20,9$/lt.

GLP de uso vehicular: -16,1$/lt

PURANOTICIA