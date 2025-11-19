Casi todos los combustibles subirán de precio a partir de este jueves: Sólo el GLP de uso vehicular disminuirá

Las gasolinas de 93 y 97 octanos, respectivamente, subirán 13,1 y 9,5 pesos por litro ($/lt), según el último informe de estimaciones de precios de la Enap.
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó una fuerte alza en el precio de los combustibles, especialmente en el diésel, que se registrará a partir de este jueves 20 de noviembre.
Y es que las gasolinas de 93 y 97 octanos, respectivamente, subirán 13,1 y 9,5 pesos por litro ($/lt), según el último informe de estimaciones de precios de la Enap.
Además, el diésel tendrá un alza de 20,9$/lt, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular caerá 16,1$/lt.
Sobre el kerosene (parafina), cuyo uso tiende a bajar en cuanto llegan mejores temperaturas, su precio subirá 16,1$/lt. La semana anterior, sufrió una fuerte alza de 37,3$/lt.
Estas alzas comenzarán a aplicarse este jueves y regirán durante 3 semanas. Por ello, el nuevo informe completo de variaciones en los combustibles estará disponible el miércoles 10 de diciembre.
Nuevos precios de los combustibles:
PURANOTICIA