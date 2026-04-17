Zanja en la frontera norte alcanza 20% de avance y advierten que en invierno será "mucho más lento"

El comisionado presidencial para la Macrozona Norte y vicealmirante (r) de la Armada, Alberto Soto, entregó detalles sobre el estado de la zanja que se construye en la frontera norte para frenar el ingreso de inmigrantes irregulares. Según sus cálculos, el proyecto alcanza un 20% de avance.

Durante una entrevista con radio ADN, el representante gubernamental detalló las complejidades geográficas de la iniciativa. Al respecto, sostuvo que "va bien la zanja, porque esto ocurre en toda la Macrozona Norte, pero ocurre en tres regiones distintas y en sectores que están a cuatro mil quinientos metros de altura, y ocurre en nivel del mar (...) por eso la evaluación no puede ser lineal. Si uno quiere ponerle un número a esto, nuestros cálculos son 20% de avance".

La perdurabilidad de estas barreras físicas fue otro punto abordado por la autoridad, haciendo hincapié en la necesidad de una política estatal continua. Sobre estos obstáculos, alertó que "requieren mantenimiento y tiene que ser asumido por el Estado de Chile como un sistema (...) y si el Estado lo abandona como prioridad, simplemente va a fracasar".

El factor meteorológico jugará un rol determinante en los próximos meses, impactando directamente en la velocidad de los trabajos. "Durante el invierno, el avance se hace mucho más lento, mucho más lento", reconoció Soto, para luego complementar que "hay lugares donde nos ha costado mucho más avanzar o donde nos va a costar mucho más avanzar".

En cuanto a la extensión del proyecto, se proyectan alrededor de 70 kilómetros de excavaciones no continuas. Frente a la dinámica del terreno, el vicealmirante en retiro argumentó: "Aquí tiene que entender que esta es una evaluación que estamos reclamando todos los días. Si las rutas de ingreso van cambiando, esta evaluación también cambia. El plan no está aquí con piedra, y, por supuesto, es el análisis propio de toda operación".

En términos financieros, el desembolso para concretar esta infraestructura fronteriza contempla un tope máximo cercano a los $4 mil millones.

Los recientes incidentes registrados en Colchane, que incluyeron el robo de una retroexcavadora y maniobras de ciudadanos bolivianos para rellenar las excavaciones, también fueron analizados por el comisionado. Frente a estos episodios, aseguró: "A mí no me sorprende para nada, hay un historial de intentos de tapar zanjas en los últimos años, y el hecho que seamos capaces de darnos cuenta, a través de una explotación de un dron de la Fuerza Aérea, operando en conjunto con Carabineros, de que esto está ocurriendo en la frontera, es una buena noticia".

Profundizando en las implicancias de estos sabotajes, la autoridad enfatizó: "Si tú quieres tapar una zanja, es porque la zanja te molesta, segunda buena noticia. Y tercero, es que, evidentemente, esta gente entra desde Bolivia, y al volver a la frontera y al ingresar al tratado nacional son detectados por este sistema, son detenidos y el día de hoy están presos preventivas".

A modo de balance sobre los resultados operativos en la zona limítrofe, Soto concluyó valorando las cifras de control migratorio. En esa línea, subrayó que "según nuestros datos, la cantidad de personas detectadas en la frontera con Bolivia aumentó, pero más del 90% fue reconducido fuera del país y eso es una cosa que objetivamente es muy buena".

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