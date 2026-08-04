Exsubsecretario de Hacienda revela dos nuevos test de drogas con resultado negativo y afirma que "siempre he dicho la verdad"

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, aseguró que recibió dos nuevos resultados de exámenes de drogas en los que dio negativo.

A través de su cuenta de X, la exautoridad afirmó que recibió "dos nuevos exámenes de pelo del Laboratorio de la Clínica Indisa y del Laboratorio Fastest que dan cuenta que lo que siempre he dicho es verdad: yo no consumo drogas".

"Esto sumado al examen que me realice en el Laboratorio de la Universidad Católica, me hacen estar hoy día muy tranquilo, porque mi objetivo siempre ha sido revindicar mi nombre, mi reputación, mi honra, y hoy día las pruebas son muy contundentes en orden a que siempre he dicho la verdad y que yo no consumo drogas", indicó la exautoridad.

Finalmente, manifestó que no le corresponde "pronunciarme respecto de las decisiones que a mí no me tocan".

Cabe recordar que el exsubsecretario debió dejar su cargo tras dar positivo a un examen de drogas. Desde Laboratorio Corthorn Health señalaron que la muestra fue analizada en dos oportunidades y que en ambas dio positivo. Además, han indicado que la exautoridad no solicitó una contramuestra.

En tanto, Rodríguez sostuvo que el 27 de julio pidió "formalmente que se proceda a la contramuestra y que esta sea analizada por un laboratorio independiente, con estándares internacionales y que ofreciera garantías al Gobierno y a la ciudadanía".

Hasta el momento, ha dado a conocer que salió negativo en exámenes de pelo que se ha realizado en tres laboratorios de forma particular.

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