El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, pidió perdón al Partido de la Gente (PDG) , luego de afirmar que “no son un partido” y calificarlos como un "cúmulo de deseos, sin una visión de país".

Además, la autoridad agradeció “toda la ayuda que ha prestado el PDG a políticas públicas”.

Desde el palacio de La Moneda, el vocero de Gobierno afirmó tener una buena opinión de sus integrantes.

“Tengo la mejor opinión de ellos y considero que el PDG es un partido que cumple una función relevante en nuestro sistema político. Y además quiero decir que agradezco siempre toda la ayuda que ha prestado el PDG a políticas públicas que van en beneficio de todos los chilenos”, manifesó.

Luego, añadió que "si mi comentario pudo haber ofendido a alguien, estaba lejos de mi intención. Así que pido disculpas a cualquiera que se pueda haber sentido ofendido en el PDG por estas materias”.

Por último expresó su intención de seguir trabajando con el partido en el Congreso. “Tengo la mejor de las opiniones del PDG y vamos a seguir trabajando con ellos en todo lo que sea necesario. Como les dije, tengo la mejor opinión de los parlamentarios”.

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