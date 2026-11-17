El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, realizó un análisis del Partido de la Gente (PDG), afirmando que "no es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos".

En entrevista con CNN Chile, el vocero del Ejecutivo fue consultado sobre si comparte la idea de que el avance del PDG constituye una muestra de deterioro institucional. Al respecto, señaló que: “Mire, yo tengo muy buena opinión de muchos parlamentarios del PDG. He conversado varias veces con Franco Parisi también, un tipo muy inteligente”.

Sin embargo, luego explicó por qué a su juicio el PDG es una colectividad “inorgánica”.

“Creo que el PDG reúne a una clase media emergente, un sector de esa clase media, que no tiene una visión de país, sino que más bien una visión de consumo. Y por lo tanto acepta cosas, aunque sean contradictorias entre ellas, si es que responden a ciertas necesidades o no. Y por eso lo inorgánico del PDG”, sostuvo.

Bajo ese contexto, manifestó que el PDG “por lo tanto, no es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos“, para luego agregar que este tipo de colectividades podría contribuir al deterioro de la institucionalidad democrática.

Finalmente, declaró que “yo no quiero decir que con esto el PDG no pueda transformarse en un gran partido. Pero cuando las agrupaciones políticas pasan a ser grupos de deseos que, aunque se contradigan entre ellos, están ahí porque funcionan, yo creo que es un deterioro importante. Las democracias necesitan partidos políticos fuertes y partidos políticos así no tienen la fortaleza que yo creo que necesita una democracia”.

RESPUESTA DE PARISI

Las declaraciones de Arenas provocaron una dura respuesta del secretario general del PDG, Franco Parisi, quien mencionó que "el cuasiministro Arenas se equivoca al criticarnos de esa forma", apuntando que "el PDG le ha dado gobernabilidad a Chile".

El excandidato presidencial también destacó que su partido "es el único que es capaz de hablar y llegar a acuerdos con la derecha y con la izquierda".

Respecto de la expresión utilizada por el subsecretario, respondió que "sí, somos un cúmulo de deseos, pero deseos para la gente".

“Tenemos que seguir trabajando, ¿qué duda cabe? Nos hemos equivocado, ¿qué duda cabe? Pero el matonaje del poderoso transitorio no es buen consejero. Lo aprendimos y, cuando seamos gobierno lo vamos a demostrar”.

Por último, expuso que "deseamos que en Chile se gobierne para la clase media; que la gente que no tiene casa tenga casa; que el desempleado tenga empleo; que el enfermo tenga salud; y que la educación pública vuelva a ser lo que era", señaló.

PAMELA JILES

Quien también criticó los dichos del vocero de Gobierno fue la diputada del PDG Pamela Jiles, quien compartió un extracto de la entrevista de Arenas en X con un breve comentario: "Flor de vocero".

Además, señaló que “si esa va a ser la vocería, me parece bastante complejo para el gobierno. Me parece que la performance de Arenas ayer (en una entrevista) en muchos sentidos fue nefasta”.

“Yo no sé si estaba habiendo tomado o consumido algo”, complementó, recomendando a La Moneda que controle la ingesta de sus integrantes.

Además, calificó al subsecretario como una muestra de “masculinidad frágil” y afirmó que existe temor frente al PDG. “Arenas, diríamos de un modo coloquial, se hace pipí con el PDG”, cerró.

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