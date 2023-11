Vocera de Gobierno y ultimátum de RN por expulsiones: "No podemos exigirle a otro lo que no fuimos capaces de hacer"

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos de la bancada de diputados de Renovación Nacional que exigió expulsar a 12.000 inmigrantes ilegales antes del 31 de diciembre o de lo contrario realizarán una acusación constitucional contra la Vicepresidenta, Carolina Tohá.

"Hablamos de un ultimátum de un partido que era oficialista en el periodo anterior, y en ese gobierno las expulsiones fueron alrededor de 1.300 en cuatro años. Y hoy se nos pide en un mes expulsar 12.000", sostuvo Vallejo.

"Hay que ser razonable y realista con la crítica. No podemos exigirle a otro lo que no fuimos capaces de hacer. Eso es lo que hace un partido de gobierno", agregó la ministra.

Asimismo, criticó a la administración de Sebastián Piñera e indicó que "cuando asumimos teníamos fronteras prácticamente abandonadas. Había muy pocos equipos tecnológicos funcionando, las policías tenían equipamiento que no se renovaban hace años".

"Hay situaciones muy preocupantes como los homicidios, secuestros o granadas", aseveró que "nos lo estamos tomando en serio", complementó.

Vallejo además dijo que "No es comprensible que un sector político que fue gobierno hace poco tiempo, que no fue capaz de expulsar administrativamente a las personas que debió expulsar, hoy exija en un mes expulsar 10 veces más. Requiere muchos recursos y capacidad logística que no se puede desarrollar en un mes", añadió.

También reiteró que en el gobierno pasado se perdieron las relaciones diplomáticas con Venezuela "por razones ideológicas. Cuando hablamos de tomarnos en serio en tema de seguridad y migración, es porque de verdad lo estamos haciendo".

"No se solucionará el tema con declaración rimbombantes y altisonantes ni menos con amenazas, bien poco creativas. Si queremos proponer soluciones, no podemos proponer siempre Estados de Excepciones nacionales o acusaciones. Hagamos propuestas serias, eso es lo que queremos de la oposición", sentenció.

