Vlado Mirosevic asume la presidencia de la comisión de Constitución del Senado tras remoción de Pedro Araya

Con tres votos a favor y 2 en contra, la comisión de Constitución del Senado eligió al senador Vlado Mirosevic como presidente de dicha instancia legislativa, luego que el comité del socialismo democrático (PS-PPD y PL) acordara reemplazar a Pedro Araya -quien presidía la comisión- por el parlamentario de la región de Arica y Parinacota.

Previo a la votación, se dio cuenta de dicho cambio y la senadora Paulina Vodanovic propuso a Vlado Mirosevic como presidente, mientras que el senador Arturo Squella propuso a Andrés Longton para ese cargo.

La elección del nuevo presidente se dio tras dos votaciones. Primero se sometió a votación el nombre de Andrés Longton que contó con los votos a favor de el nominado y Arturo Squella y los votos en contra de las senadoras Paulina Vodanovic, Claudia Pascual y el senador Vlado Mirosevic.

Luego se sometió a votación el nombre de Vlado Mirosevic, que obtuvo los votos favorables del nominado y de las senadoras Claudia Pascual y Paulina Vodanovic, y los votos en contra de los senadores Andrés Longton y Arturo Squella.

Previo a la votación, Squella señaló que, si hubieran sido otras las condiciones, el senador Mirosevic habría contado con el respaldo unánime para asumir el cargo, pero “lo que ha ocurrido con el senador Araya violenta un espíritu que siempre ha estado en esta comisión y en el Senado. En marzo se llegó a un acuerdo específico y están en su derecho de hacer los nombramientos… al dar la unanimidad de alguna manera estaríamos validando lo que sucedió al senador Araya y en señal de reproche de lo que acaba de ocurrir creemos que lo conveniente es que quede en acta… no es nada personal, pero para preservar el espíritu que siempre ha imperado”.

En tanto, Vodanovic indicó que “no compartiendo las formulaciones del senador Squella, creo que ahora se abre un nuevo momento en esta comisión, tengo la esperanza que tengamos una conducción que nos incorpore a todos, que nos permita avanzar en los importantes temas y que tengamos la suficiente altura de miras para avanzar en lo que el país requiere”.

Por su parte, Longton agregó que “entiendo que con su elección (de Mirosevic) se formaliza el incumplimiento de un acuerdo formal que se había llegado en marzo de este año, que está suscrito por el senador Castro, donde se establecía que el primer año le tocaba la presidencia al senador Araya que está firmado por mí y por todos los jefes y subjefes de comité y que es parte del acuerdo global que se llegó por las distintas comisiones y por tanto yo y varios más nos notificamos que está desahuciado el acuerdo y vamos a tomar las decisiones que estimemos pertinentes tanto en la mesa del Senado como en la integración de las distintas comisiones”.

A su turno, el jefe del comité del socialismo democrático, Juan Luis Castro, indicó que “se ha firmado un protocolo de acuerdo que no impide que un comité pueda realizar cambios dentro de su comité, como aquí ha ocurrido. Aquí nadie se ha ido a meter a casa ajena, nadie ha ido a romper el equilibrio de los cuatro años que está puesta en ese documento, ni menos una acción antirreglamentaria”.

Finalmente, el nuevo titular de la comisión señaló que “aquí va a haber disposición de diálogo, pero no individual, sino que colectivamente. Es muy importante que se va a hacer un trabajo colectivo con la oposición. Busquemos acuerdos, pero acuerdos grandes”.

PURANOTICIA