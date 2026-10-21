Castigo al senador Pedro Araya desata fuerte pugna entre el PS y el PPD: lo acusan de impulsar acuerdos con el Gobierno

El jefe de bancada del Partido Socialista (PS) y presidente del comité del Socialismo Democrático en la Cámara Alta, senador Juan Luis Castro, explicó las maniobras políticas para sacar a su par del PPD, Pedro Araya, de la presidencia de la Comisión de Constitución debido a sus acuerdos con el Gobierno.

Además de Araya, la comisión está integrada por Paulina Vodanovic (presidenta del PS), Claudia Pascal (PC), Arturo Longton (RN) y Arturo Squella (Rep.). En el papel, tiene mayoría opositora, pero en los hechos el oficialismo está logrando avanzar con los proyectos del Gobierno gracias a los acuerdos con Araya, quien además puede orientar la discusión como presidente de la instancia.

Castro explicó a La Tercera que "ha venido dándose una desavenencia política de una cierta data de evolución. Cada senador tiene derecho a expresar su punto de vista, pero otra cosa es hacerlo en representación de un determinado colectivo, en este caso de la bancada del Socialismo Democrático".

"Esta incomodidad venía dándose desde los tiempos de la megarreforma (...). Después esto se tradujo en los problemas en la agenda de seguridad, cuando también se iniciaron tratativas individuales nunca comentadas o refrendadas en el comité del Socialismo Democrático", añadió Castro.

También confirmó que hace tres semanas, en reunión con Paulina Vodanovic y el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, además del subjefe del comité del SD, Ricardo Celis, "se representó por parte nuestra al PPD formalmente la incomodidad creciente y acumulativa que venía dándose por el actuar solitario políticamente (de Araya)".

"No es un problema humano, es la representación que se ve fracturada y que tiene como consecuencia la pérdida de la mayoría que ha tenido la oposición en su origen en la Comisión de Constitución", recalcó Castro.

"Eso se le dijo al PPD. Ellos dijeron que entendían esta situación y que la delegaban en el encargado del PPD en el Senado, que es Ricardo Celis, para que se resolviera ahí, entendiendo que esto podía derivar en una sustitución y que (para) eso había que ver el momento más preciso", agregó.

"SITUACIÓN INSOSTENIBLE"

"Esto se fue agudizando hasta el punto de que, sin haber respuesta del PPD, el PS se reúne el domingo por la noche. Estuvimos de acuerdo en que esta situación era insostenible y que había que generar un cambio de representación", añadió Castro.

"Se me pidió que conversara con Ricardo Celis, lo cual hice este lunes, al punto de que él concordó esto y firmó conmigo el reemplazo, que originalmente se le había ofrecido al PPD que dispusieran, sea a través de Ricardo Celis, Loreto Carvajal o Ximena Órdenes, que cualquiera de ellos pudiera reemplazar a su correligionario Araya", explicó.

"Ellos no quisieron, entendiendo la medida, que esto era una situación impostergable, frente a eso fue que optamos, de mutuo de acuerdo, y le pedimos a Vlado Mirosevic que fuese quien reemplazara (a Araya) en la Comisión de Constitución", señaló Castro.

El reemplazo de Araya por Mirosevic ya fue solicitado por Castro al secretario del Senado, en su calidad de jefe del comité senadores PS-PPD-Partido Liberal, pero aún no se ha oficializado. En la página del Senado, Araya aparece como presidente de la comisión.

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