Viuda de Ronald Ojeda afirma que "para Chile es muy difícil aceptar que ya no es un país seguro para los refugiados"

La viuda de Ronald Ojeda, Josmarghy Castillo, aseguró que su mayor preocupación en la actualidad es la seguridad suya y de su familia y señaló que “no estamos seguras en Chile”, tras solicitar asilo en Argentina.

Según ha trascendido, el país trasandino no concedió refugio político a la viuda, hijo, hermana y sobrinos de Ojeda.

Y en ese contexto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, indicó hace algunos días que “es bien importante respetar en esta materia las situaciones de las familias. Aquí hay una familia víctima de un delito grave, un delito de secuestro y de homicidio”.

En entrevista con el diario El País, Josmarghy Castillo sostuvo que “mi vida se convirtió en una tortura de día y de noche. A veces no puedo dormir, porque me desespero ante cualquier ruido o llamada en la noche. No sólo estoy afectada yo, sino toda la familia. Ronald era mi pilar. Mi mundo ha estado paralizado durante estos meses”.

Luego de vivir unos meses en Perú, la familia del exmilitar se trasladó hasta Chile. “Nunca nos sentimos tranquilos. Yo le enviaba un mensaje a Ronald antes de llegar a casa, para que calculara el tiempo en que llegaría, porque si tocaba a la puerta y él no sabía quién era, comenzaba a ponerse nervioso. Nunca recibíamos visitas, nadie sabía dónde vivíamos, nos mudábamos mucho”, recordó Castillo.

También la hermana de Ronald Ojeda, Mayra Ojeda, agregó al mismo medio que “no nos sentimos seguras. No es un secreto los monstruosos crímenes del Tren de Aragua. No sentimos que tenemos las medidas de protección adecuadas. Cuando llegamos a Chile solicitamos refugio porque buscábamos seguridad, protección, considerábamos que era un país donde estaríamos seguras”.

“La fiscalía de Chile está haciendo una investigación profunda. Confiamos en que están haciendo un buen trabajo, aunque siempre resaltaremos que, como familia, sentimos una vulneración de nuestros derechos relacionados con la información oportuna sobre el caso”, dijo.

“Entendemos que se trata de una investigación privada, pero queremos que se comprenda nuestro derecho a recibir informaciones y novedades”, señaló Mayra Ojeda.

Mientras que la viuda del exmilitar indicó que “el gran problema es que para Chile es muy difícil aceptar que ya no es un país seguro para los refugiados, al menos no lo es para los venezolanos en esa condición”.

