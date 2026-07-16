Viento frustra aterrizaje de vuelo SKY en Concepción y obliga retorno a Santiago

Las adversas condiciones meteorológicas registradas en la Región del Biobío impidieron que un vuelo de SKY Airline pudiera aterrizar este jueves en el Aeropuerto Carriel Sur de Concepción, obligando a la aeronave a regresar a Santiago.

Se trata del vuelo H2 161, cuya aproximación al terminal aéreo fue interrumpida debido a las fuertes rachas de viento provocadas por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

A través de un comunicado, la compañía explicó que la tripulación decidió aplicar los protocolos operacionales y de seguridad establecidos para este tipo de situaciones, optando por retornar a la capital al no existir condiciones seguras para completar la maniobra de aterrizaje.

Desde SKY enfatizaron que la protección de los pasajeros y de la tripulación es la principal prioridad de la empresa, motivo por el cual se adoptó la decisión.

La aerolínea indicó además que mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas en los distintos destinos donde opera, especialmente en aquellas zonas afectadas por el sistema frontal.

Asimismo, informó que, en caso de que algún vuelo resulte retrasado o cancelado debido a las condiciones climáticas, los pasajeros serán contactados oportunamente y recibirán las alternativas disponibles para continuar con su viaje.

PURANOTICIA