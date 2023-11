Vicepresidenta Tohá encabeza reunión de emergencia con las policías por ataque a carabinera

La vicepresidenta Carolina Tohá encabezó esta mañana una reunión en La Moneda con los altos mandos de Carabineros y de la PDI, para abordar el caso de la funcionaria herida ayer con una granada. A la reunión también asistió el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve.

Tras el encuentro, Tohá señaló que “en estas horas lo primero que hay que hacer es decirle a los funcionarios policiales que ayer vivieron esta situación tan dura, que actuaron bien, que fueron valientes, que fueron cuidadosos”.

Luego, indicó que "no es primera vez que funcionarios policiales reciben una granada, pero ha sido muy pocas veces, y no queremos que se haga habitual que una funcionaria policial expone su vida como ayer", por lo cual se están elaborando medidas al respecto.

Asimismo, expresó que “no hay atajos en materia de seguridad. No hay caminos fáciles. No hay cuñas que resuelven los problemas. No hay medidas mágicas. Lo que hay es trabajo consistente, sistemático y coordinado. Eso es lo que nos va a dar frutos”.

“El miedo no es buen consejero. Cuando vemos situaciones de delitos graves como el que ayer vimos, a todos nos recorre el miedo, pero no podemos dejar que el miedo sea nuestro consejero para tomar decisiones”, advirtió.

"Nuestra invitación a todos los actores que están hoy día preocupados y conmovidos es que esa preocupación es un gran insumo para tomar buenas decisiones y la ocupamos en trabajar seriamente, colaborativamente, como el Gobierno está dispuesto a hacerlo", concluyó.

SE MANTIENE ESTABLE

La cabo segundo Rayén Currihuil, de 23 años, se mantiene estable en el Hospital de Carabineros, donde fue intervenida quirúrgicamente por una fractura y heridas en el rostro, además de lesiones en el tórax y piernas.

Carabineros destacó que forma parte de la institución policial desde hace 4 años y 9 meses, cuando apenas tenía 19.

Además, se casó recientemente con otro carabinero y ascendió a cabo segundo en enero de 2023. De hecho, gracias a su destacada labor, recibió una felicitación por buen desempeño en servicios extraordinarios durante 2022.

Oriunda de Temuco, la joven se formó en la escuela de Carabineros de Santiago y, desde sus inicios, destacó por responsabilidad y compromiso, siendo apreciada por su “profesionalismo y operatividad”. También se le conoce por su amor a los animales.

Gracias a su desempeño en la Segunda Comisaría de Santiago, pasó a integrar la Sección de Investigación Policial (SIP) de esta unidad. Actualmente, trabaja en terreno y de civil.

