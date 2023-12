Vergara por emergencias comunales de La Reina y La Florida: "No voy a poner en duda la convicción de los alcaldes"

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se refirió a las emergencias comunales decretadas por los alcaldes de La Reina y La Florida, defendiendo su rol en materia de prevención.

"Yo sostengo una relación de trabajo y de diálogo permanente con el alcalde Carter. Muchas veces pueden haber discrepancias respecto a la efectividad, pero lo que yo no voy a poner en duda es la convicción por un bien superior, que es la seguridad, que tienen todos los alcaldes y alcaldesas de este país, y estoy hablando independiente del sector político, del tamaño de la comuna o del presupuesto que tengan", dijo Vergara en entrevista con Radio Universo.

"Lo de contratar a exuniformados para patrullaje mixto ocurre en todo Chile y está regulado. Ahora, ciudadanos que ejerzan labores de patrullaje... si es que los ciudadanos denuncian, tienen radios y alertan a las fuerzas policiales y a las fuerzas municipales, es el rol que cumple la ciudadanía, las juntas de vecinos y los consejos comunales y vecinales de seguridad pública en todo el país", agregó.

Vergara recalcó que el problema radica en que "no intentemos desplazar responsabilidades a la ciudadanía".

"Tienen que tener las herramientas para enfrentar situaciones preventivas pero también de riesgo. Los ciudadanos al no estar capacitados no tienen las herramientas para hacerlo, pero algo muy distinto es que aumentemos una red de oídos y de ojos que nos ayuden a denunciar y alertar. Eso me parece que es el rol que cualquier persona en este país tiene todo el derecho a contribuir en la seguridad", complementó.

Al ser consultado por las críticas emitidas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, al respecto, el subsecretario sostuvo que "esto fue el día después de que se anuncia esto, donde incluso el alcalde Palacios habló de los vecinos que iban a cumplir labores de seguridad y no explicó nada más. Después al pasar los días ambos alcaldes fueron decantando y aclarando las acciones”.

“Yo creo que hay que ser muy justos. En el momento en que un alcalde dice que quiere que la ciudadanía ejerza labores de seguridad, que son similares a la de los funcionarios municipales o a las policías, por supuesto que como Gobierno vamos a ser muy claros en que esas tareas están reservadas para las fuerzas policiales", apuntó.

Por último, el subsecretario de Prevención del Delito manifestó que "siempre que esto se mantenga en el marco de la ley y en el rol de cada uno no hay ningún problema, al contrario, nosotros creemos en el fortalecimiento del rol preventivo de los municipios, pero no se puede cruzar esa barrera. Los policías con sus tareas, los funcionarios municipales con lo suyo y los ciudadanos tienen un rol particular que ejercer en nuestras comunidades y eso vienen ocurriendo hace décadas en nuestro país".

"No podemos perder el norte. En este país no sobran manos, faltan", concluyó.

