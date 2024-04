Vallejo respalda a Orsini para que proyecto de Ley que establece Reglas para el Uso de la Fuerza “se discuta de manera razonable”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó la decisión de la diputada Maite Orsini (RD) de no dar su unanimidad en la sesión de este lunes, en las comisiones unidas de Seguridad Ciudadana y de Constitución de la Cámara Baja, para sesionar hasta el total despacho del proyecto de Ley que establece Reglas para el Uso de la Fuerza.

En entrevista con T13, la ministra Vallejo expresó que "el Gobierno siempre ha presentado con urgencia (el proyecto). Falta que el Parlamento avance efectivamente más rápido, pero también de manera razonable".

"En esto hay que generar un equilibrio, no se trata de sacar en dos horas 200 indicaciones, nuestra posición como Gobierno es que esto se discuta y se discuta bien", agregó.

"RUF no había avanzado en nada a pesar de las urgencias del Gobierno, hoy día se suspende la semana distrital, nosotros lo valoramos, pero eso no significa que después de no haber discutido o avanzado en nada el proyecto, se pretenda sacar 200 indicaciones en una hora sin una discusión", añadió.

También dijo que "esto no tiene que ver con la forma de total despacho. Discutamos bien. Creemos que todos estos proyectos de ley son importantes y hay que sacarlos con sentido de urgencia, pero eso no significa legislar en caliente y a matacaballo porque el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad".

En relación a las medidas a corto plazo en la zona donde asesinaron a los tres carabineros, Vallejo informó que como Gobierno están pidiendo el reforzamiento de la presencia de militares en la zona.

"Queremos que se aumente la presencia que ya existía, más la policía, más lo mejores equipos en la zona desplegados y los toques de queda, como una forma de endurecer las medidas de seguridad. Creemos que eso podría ayudarnos a retomar esa senda de la tranquilidad", afirmó.

PURANOTICIA