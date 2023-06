"Usted no es tan hombrecito": Schneider increpó a Bobadilla por tuit en que la acusó de "disfrazarse"

La diputada de Convergencia Social (CS), Emilia Schneider, enfrentó a su par de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Bobadilla, quien anteriormente la había atacado vía Twitter acusando que él no se "disfrazaba", aludiendo a su condición de mujer transgénero.

Todo comenzó la semana pasada, cuando se destaparon presuntas vulneraciones y abusos sexuales a estudiantes de la Escuela Villa Centinela Sur de Talcahuano, quienes habían sido parte de un operativo médico del Cescosf Los Cerros, lo que terminó en denuncias en la PDI.

En esa línea, Bobadilla criticó la situación y apuntó al Gobierno y a los partidos del oficialismo, por lo que Schneider le escribió que "no le conocemos ninguna propuesta seria diputado. Nuestro sector SI ha propuesto caminos, mientras usted payasea".

En respuesta, el parlamentario de la UDI le señaló lamentar "que no tengas hijos y puedas comprender lo que significa cuidar, alimentar y ver crecer a tu pequeño Como no lo ves, hablas de cosas que no entiendes. La mejor prevención es la que se hace con la familia y no contra ella. Yo no payaseo, no me disfrazo de algo que no soy".

Si bien la situación quedó hasta ahí en la red social, este martes la diputada lo encaró al comienzo de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, donde precisamente se hablaría sobre lo ocurrido en Talcahuano.

"Yo todo lo que le he dicho se lo he dicho en su cara. Yo le dije a usted que estaba payaseando y se lo dije en su cara y si usted fuera tan hombrecito vendría y me diría en mi cara lo que me dijo por Twitter. Dígamelo, porque me tiene sin cuidado", indicó Schneider.

En la misma línea, y mientras su par miraba hacia otro lado, le dijo que "si usted fuera hombrecito, me lo diría en mi cara. No voy a polemizar ni hablar con usted en esta Comisión. Como usted no es hombrecito, se le hace decirme las cosas a la cara".

"El problema es que a usted se le "hace" decirme las cosas en la cara. Usted insinuó que yo me disfrazo de mujer. A mí no me interesa contestarle nada a usted, pero queda claro que no es tan hombrecito porque cuando yo lo increpo se le hace, diputado", acotó la representante de Convergencia Social.

No es la primera vez que el diputado Bobadilla se ve envuelto en dichos discriminatorios contra comunidades LGBTQ, pues anteriormente había acusado al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, de querer influenciar a los jóvenes aludiendo a su homosexualidad, lo que fue criticado incluso por el presidente Boric.

"No compartimos en absoluto que la educación sexual sea la prioridad de este Ministerio (de Educación). Entendemos la inclinación sexual que puede tener el ministro, pero lo que no entendemos es que la ponga como prioridad en los temas educacionales de nuestro país", dijo en ese entonces el parlamentario UDI, catalogado como homofóbico por algunos de sus pares del Congreso.

VIDEO:

PURANOTICIA