«Unidad para Chile» y triunfo de Republicanos: advirtió posible "borrachera en esta derecha del «Rechazo» más radicalizada"

Luego de conocerse más del 96% de los votos escrutados en las elecciones para el Consejo Constitucional, dirigentes del pacto «Unidad Para Chile», que agrupa al Partido Socialista, al Partido Comunista y al Frente Amplio, se refirieron a los resultados que dejó en segundo lugar al pacto oficialista.

Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), aseguró que "por hoy, solamente manifestar que esta lista tiene un compromiso importante en lo que es construir, a partir de los consejeros y consejeras electas que hemos obtenido, una fuerza que permita obtener una nueva Constitución para Chile".

Vodanovic enfatizó que "el objetivo nuestro como lista es aquel: reafirmar nuestra convicción de que Chile necesita una nueva Constitución, que Chile requiere que se respeten esas 12 bases que construimos en unidad con otras fuerzas democráticas, y que esperamos poder tener dentro de este año, un proyecto de Constitución que consagre, por fin, un estado social y democrático de derecho, que es una de las 12 bases que hemos escrito y esperamos sean consagradas en una nueva Constitución, que sea aprobada a finales de este año".

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, se mostró preocupado por la actitud del Partido Republicano, que no ha estado de acuerdo con el diseño de una nueva Constitución.

"El Partido Republicano se come de alguna manera la votación del «Rechazo». La pregunta que viene de aquí en adelante es si las fuerzas democráticas que estuvieron por habilitar este nuevo proceso constituyente, donde estuvimos de acuerdo en 12 bases y donde está presente explícitamente el Estado Social y Democrático de Derecho, eso lo vamos a empujar con fuerza en este proceso constituyente. Porque recordemos el Partido Republicano no fue parte del acuerdo, no firmó el acuerdo. Siempre ellos dijeron que no querían una nueva Constitución".

Latorre advirtió una especie de actitud obstruccionista de la colectividad que obtuvo una gran e inesperada votación: "Lo digo en términos bien concretos para lo que viene en las próximas semanas. Vamos a votar royalty minero, se va a presentar el proyecto de descentralización fiscal, que es un avance significativo para las regiones. Se va a presentar la ley corta de Isapres, se va a votar el salario mínimo. Y el Partido Republicano hasta ahora ha tenido una intransigencia y una actitud de oposición durísima a las reformas. Por ejemplo el proyecto de 40 horas laborales lo votaron en contra. Votaron en contra la idea de legislar la reforma tributaria".

Finalmente sostuvo que "entonces vamos a ver en los próximos días cuál va a ser la actitud: si hay una borrachera en esta derecha del «Rechazo» más radicalizada o, bien, va a haber un respeto a los compromisos que asumimos con impulsar este nuevo proceso Constituyente".

PURANOTICIA