Avioneta cayó cerca de la ruta 68 en inmediaciones del aeródromo de Curacaví: ocupante resultó ileso

Un accidente aéreo se produjo la tarde de este martes en la comuna de Curacaví, en la región Metropolitana.

Una avioneta cayó en las inmediaciones de la ruta 68, en cercanías del aeródromo de Curacaví.

El hecho ocurrió cerca de las 12:40 horas, a la altura del kilómetro 47 de la carretera, donde el ocupante de la nave resultó ileso.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que "investigadores del Departamento Prevención de Accidentes de la DGAC acuden hacia Ad. Curacaví debido a suceso de aviación de aeronave tipo LSA modelo Aeroprakt 32. Ocupante resultó ileso".

Cabe señalar que tras conocerse la emergencia, personal de Bomberos concurrió hasta el lugar y asistió al ocupante de la avioneta.

(Imagen: @fm_siempre)

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