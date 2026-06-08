"Una acusación que daña a Chile": cuatro exministros de Hacienda respaldan a Nicolás Grau ante acusación constitucional

Los exministros de Hacienda Manuel Marfán, Nicolás Eyzaguirre, Mario Marcel y Andrés Velasco manifestaron públicamente su respaldo al exsecretario de Estado Nicolás Grau, ante la eventual acusación constitucional que preparan diputados de los partidos Nacional Libertario y Republicano.

A través de una carta publicada en El Mercurio, titulada "Una acusación que daña a Chile", los extitulares de Hacienda advirtieron sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría una acción de este tipo para la institucionalidad económica del país.

"Una eventual acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau dañaría a Chile. No es la primera vez que surgen diferencias importantes en los supuestos y proyecciones fiscales entre dos administraciones. Pero esta sería la primera vez desde el retorno a la democracia que por una materia de esta naturaleza se acusaría a un exministro de Hacienda, abriendo con ello una senda que debilitará nuestra institucionalidad económica".

En la misiva, los exsecretarios de Estado también hicieron referencia al deterioro del clima político y a la relación entre los distintos gobiernos durante las últimas décadas.

"A partir del año 2010, todas las administraciones presidenciales que asumieron lo hicieron desde la oposición al gobierno anterior, con crecientes prácticas de revanchismo y agresión. Ahora, la mayoría del país piensa que la calidad de la política en Chile es deficiente".

Asimismo, los firmantes recordaron las conclusiones de la denominada Comisión Marfán, insistiendo en la necesidad de fortalecer las prácticas políticas para impulsar el crecimiento y la estabilidad institucional.

"La Comisión Marfán señaló que la primera prioridad para volver a crecer es mejorar las prácticas y las reglas de la política. Las acusaciones constitucionales, de la forma en que han ocurrido, constituyen una de las prácticas que tensionan la convivencia democrática, exacerban la inestabilidad y erosionan el desarrollo del país. Por lo mismo, esperamos que prime el sentido patriótico y la acusación contra el exministro Grau no prospere".

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