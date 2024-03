UDI ingresará proyecto de ley para aumentar la edad para ser Presidente de la República

La UDI ingresará un proyecto de ley que busca aumentar a 40 la edad para ser electo como Presidente de la República, todo esto en el marco del segundo aniversario del Gobierno del Gabriel Boric.

En ese contexto, el senador de ese partido Gustavo Sanhueza, afirmó que "las encuestas muestran claramente que Chile ha retrocedido estos dos años (...) Una de estas causales que se ven en las encuestas es (debido) a la inexperiencia del Presidente de la República".

La falta de experiencia del gobierno, según el legislador, “se traduce en un perjuicio para las chilenas y chilenos y no estamos porque esto se repita en el futuro. Necesitamos personas que cuando estén en el gobierno hayan vivido y tengan una experiencia de vida que también se pueda traspasar al mundo político".

Por su parte Juan Antonio Coloma, nuevo jefe de la bancada de diputados UDI, dijo que “este es un Gobierno que ha golpeado a Chile, que ha perjudicado a la clase media, que tiene la economía estancada y mucha gente buscando trabajo”.

“Lamentablemente lo que uno puede analizar de este gobierno han sido más decepciones, la gente está defraudada de un Gobierno que prometió cambiarlo todo y simplemente ha quedado donde mismo”, agregó.

Por su parte, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, dijo a su turno que "no hay un sólo lugar donde hoy nosotros miremos, donde Chile no esté peor, hoy hemos retrocedido a partir del gobierno del presidente Boric. Y nos parecen insólitas las declaraciones de la ministra Tohá cuando dice que estamos mejor que antes, no sé a quién le está preguntando, no hay ninguna encuesta que ha así lo diga, ni ningún número que diga que estamos mejor", afirmó.

