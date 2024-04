UDI exige acción inmediata de Boric tras asesinato de tres carabineros en Cañete: "El respaldo a Yáñez debe ser inmediato"

El presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, se pronunció respecto al asesinato de tres carabineros en Cañete, región del Biobío, instando al presidente Gabriel Boric a respaldar de inmediato al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Durante una conferencia de prensa, Macaya afirmó: “Se requiere que, más que condolencias, veamos respuesta militar. Menos condolencias, más tanques. Menos palabras de aliento, más acción concreta militar”.

El senador destacó que "en las democracias que persiguen este tipo de delitos con fuerza, la primera respuesta es militar con fuerza. Acá no se aceptan medias tintas, no sirve generar acto político de unidad, es evidente que estamos detrás de Carabineros”.



En ese sentido, enfatizó: “Nuestro eje principal es que se mantenga al general Yáñez en su cargo y que haya una respuesta militar proporcional al daño que se le ha ocasionado al Estado de Chile en el día del aniversario de Carabineros”.

Por último, Macaya señaló que “creemos que ese respaldo (a Yáñez) tiene que ser hoy, no mañana. El general director es una persona que ha dado su vida para sacar adelante a su institución, y porque una fiscal, que a mi juicio -en esta materia en particular-, está participando en contra de los intereses del Estado de Chile atacando a una autoridad, me parece que tiene la oportunidad de respaldar a Carabineros y confirmar al general director”.

