UDI califica de "error político innecesario" la reunión del Gobierno con PC y FA por el plan de Reconstrucción

Los diputados de la Unión Demócrata Independiente, Flor Weisse y Jaime Coloma, cuestionaron el acercamiento del Gobierno con el Partido Comunista y el Frente Amplio en el marco de la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional. Para ellos, se trata de “un error político innecesario”.

Como miembros titulares de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ambos legisladores argumentaron que las conversaciones con dichas fuerzas políticas no generan ningún efecto práctico. Al respecto, aseguraron que “han perdido relevancia en esta discusión, ya que sus posiciones y votos se han vuelto intrascendentes en el avance del proyecto”.

Las aprensiones de los gremialistas también apuntaron directamente a la labor desempeñada por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Sobre este punto, los congresistas enfatizaron que “no tiene sentido destinar tiempo y recursos en dialogar con actores cuyo objetivo es torpedear la iniciativa”.

Frente a este escenario, los representantes de la UDI emplazaron a La Moneda a imprimir mayor celeridad al debate parlamentario. “Le pedimos al Gobierno que ponga discusión inmediata al proyecto que será aprobado en mayo en la Cámara de Diputados, y que continúe avanzando con decisión, sin ceder ante sectores que han demostrado una política sistemática de bloqueo, tal como ocurrió durante la administración del Presidente Piñera”, manifestaron.

En cuanto al despliegue comunicacional, Coloma y Weisse interpretaron que estos encuentros no representan una contribución real, sino más bien una maniobra escénica. Los diputados afirmaron que “aquí hay un intento de montar un show para aparentar apertura al diálogo con el Gobierno, buscando proyectar hacia la ciudadanía una imagen distinta a la que han tenido, marcada por una postura obstructiva”.

Finalmente, los parlamentarios alertaron sobre las futuras acciones que podrían emprender el FA y el PC, anticipando que llevarán el tema a instancias judiciales. “Todo indica que esta es una performance mediática, porque finalmente van a intentar dinamitar la reforma por la vía judicial, afectando el empleo y el crecimiento del país”, concluyeron.

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