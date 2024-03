Turista holandesa denunció a taxista que le cobró $7 millones desde el aeropuerto al centro de Santiago

Impacto causó la denuncia de una turista holandesa que habría sido víctima de una estafa por parte de un taxista que le cobró cerca de 7 millones de pesos por un viaje desde el Aeropuerto Internacional de Pudahuel hasta el centro de Santiago.

Fue otro taxista el que denunció esta situación a los medios. "Yo no la pude venir a buscar y mandé a un colega y sucede que acá la señora no tuvo la paciencia y tomó un taxi de los que se ponen acá, que no son legales. Ella me llama por teléfono, que le habían cobrado de su tarjeta de crédito 7.000 dólares ($6.764.030)", relató.

El taxista involucrado en la estafa habría deslizado varias veces la tarjeta de la mujer por las máquina registradora, agregándole varios ceros, sin que ella se diera cuenta.

Este tipo de casos no es algo nuevo. La Municipalidad de Las Condes ha levantado un catastro a partir de diversas denuncias entregadas por los hoteles de la comuna.

El municipio aseguró que "al no tener noción del tipo de cambio, los engañan y les cobran grandes sumas de dinero. Al respecto, ya han sido identificados por cámaras de la red de televigilancia municipal un total de siete taxis, información que se entregó a la Fiscalía Oriente y Carabineros, para efecto de la investigación”, especificaron, según consigna Emol.

“Asimismo, las patentes fueron ingresadas a las cámaras lectoras de patentes, para efectos de que se active la alerta de "Vehículos Buscados" al momento de ingresar a la comuna", agregaron.



De acuerdo a lo informado por la municipalidad, las víctimas suelen ser adultos mayores de nacionales extranjeras que no dominan el español.

Los taxistas acostumbran dejar a estas personas a “cuadra o en alguna calle cercana, para evitar ser detectados y concretar el delito”.

La alcaldesa Daniela Peñaloza sostuvo que "se ha recopilado mucha evidencia gracias a los equipos de seguridad municipales y los testimonios que nos han dado las víctimas, lo que fue entregado a las instituciones correspondientes para su investigación. Ojalá que pronto tengamos resultados para terminar con este flagelo".

