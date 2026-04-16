Tribunal ratifica prisión preventiva para Jorge Ugalde por triple homicidio en La Reina

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva de Jorge Ugalde, imputado por el triple homicidio de la familia Cruz-Coke ocurrido el 18 de octubre de 2025 en la comuna de La Reina.

En el desarrollo de la audiencia, los representantes del Ministerio Público y los abogados defensores argumentaron sus respectivas posturas. Pese a los esfuerzos de la defensa de Ugalde, sus planteamientos resultaron insuficientes para revertir la decisión judicial y levantar la privación de libertad.

A raíz de este fallo, la Fiscalía Metropolitana Oriente utilizó sus redes sociales para comunicar la determinación, señalando textualmente: "El tribunal estimó que no han variado las circunstancias que llevaron a decretar la prisión preventiva en la formalización y se mantienen presunciones fundadas de participación del imputado".

NUEVOS ANTECEDENTES EN LA INVESTIGACIÓN

Cuando ya han transcurrido cinco meses desde el crimen, un reportaje de Mega Investiga sacó a la luz diversas pericias y registros inéditos que ya fueron incorporados a la carpeta del caso. Dentro de estos hallazgos destaca un video grabado por el propio Ugalde un día después de los hechos, junto con una serie de declaraciones y audios que no habían sido conocidos previamente.

Los análisis científicos realizados en el sitio del suceso arrojaron resultados reveladores: se detectó una mezcla de sangre de la víctima y del imputado tanto en un objeto al interior de la vivienda como en la manilla de una puerta. De igual forma, los especialistas hallaron rastros del fotógrafo en un guante de jardinería perteneciente a Ugalde.

A todo lo anterior se suma la revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad, diligencia que habría determinado que no ingresaron terceros al inmueble durante la jornada en que se consumó el crimen.

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