Trece homicidios a nivel nacional se registraron en la tercera semana de abril: 38,1% menos que en igual periodo de 2025

La Subsecretaría de Prevención del Delito dio a conocer este lunes las estadísticas de homicidios correspondientes a la tercera semana de abril. El reporte indica que se registraron 13 víctimas a nivel nacional, lo que representa una baja significativa respecto al mismo período de 2025.

De acuerdo con la plataforma habilitada por la subsecretaría, entre el lunes 13 y el domingo 19 de abril a las 00:00 horas se contabilizó una disminución del 38,1% en relación con la misma semana del año anterior, cuando se reportaron 21 casos.

El balance acumulado desde el 1 de enero hasta el 19 de abril muestra 286 víctimas de homicidio consumado, cifra inferior a las 334 registradas en 2025 y la más baja en los últimos cinco años.

Frente a estos resultados, la titular de la repartición, la subsecretaria Ana Victoria Quintana, detalló el propósito de esta entrega de datos: “Este reporte busca ser una fotografía lo más completa y transparente posible de uno de los delitos que más impacta a las familias chilenas. No es, por sí misma, una buena ni una mala noticia: es información necesaria para comprender la realidad y tomar mejores decisiones”.

En la misma línea, la autoridad gubernamental complementó sus dichos señalando que “por eso, la acompañamos de acciones concretas, como el fortalecimiento de las policías con una inversión de $4.800 millones y la cooperación internacional, incluido el trabajo conjunto con el FBI anunciado por la ministra Steinert, para enfrentar fenómenos cada vez más complejos”.

Para cerrar su intervención, Quintana hizo hincapié en las proyecciones de seguridad y enfatizó que “lo relevante es que la trayectoria y el trabajo sean sostenidos. Estamos encaminados a reducir los homicidios en el largo plazo, con un plan que pone el foco en combatir el crimen organizado, reforzar a las policías y recuperar barrios que han sido tomados por la delincuencia, mediante, por ejemplo, estrategias de despliegue policial masivo en los sectores más complejos, que ya están mostrando resultados concretos e inmediatos en la persecución del delito”.

Cabe destacar que este documento corresponde al segundo informe de carácter semanal emitido desde que el Gobierno optó por instaurar un sistema periódico de entrega de datos. Para elaborar estas métricas, se consolida la información recabada tanto por Carabineros de Chile como por la Policía de Investigaciones, filtrando exclusivamente aquellos sucesos con resultado de muerte donde existe participación de terceros.

Como novedad metodológica para esta edición, el corte temporal para el ingreso de datos sufrió una alteración. A diferencia de la semana anterior, que culminaba a las 12:00 del mediodía, en esta oportunidad el horario de cierre del conteo se estableció a las 00:00 horas del domingo.

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