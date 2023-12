Tras propuesta del INDH: Gobierno afirma que la CAM no ha mostrado "ninguna disposición al diálogo"

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió negativamente a la propuesta que hizo la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, sobre generar un diálogo amplio en la Macrozona Sur que incluya incluso a representantes de organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

La secretaria de Estado recordó que ya existe un espacio de diálogo que "no solo busca tener un consenso en el diagnóstico, sino que sobre todas las cosas, un consenso en las soluciones" y que en ese contexto, "el 21 de junio de este año se constituyó la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que ya ha tenido más de 17 sesiones, tanto la primera nacional, como otras que han sido regionales y donde han participado, no solamente representantes transversales del mundo político legislativo, sino que también, actores territoriales claves de víctimas de la violencia, pero también de comunidades mapuches que reivindican su territorio".

Asimismo advirtió que "nosotros vamos a estar siempre disponibles a dialogar con quienes quieran dialogar. No podemos dialogar con quienes no quieran dialogar (…) hasta el momento no tenemos ninguna señal de disposición de diálogo".

"Si es que hay actores que tienen realmente disposición a dialogar y eso significa no dialogar con la pistola sobre la mesa, porque así no se dialoga, es que vamos a conversar, porque lo central es entregar soluciones, quizás compartidas, para que logren ser estables en el tiempo", subrayó.

(Imagen: Werken Noticias)

PURANOTICIA