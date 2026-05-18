Tragedia en Las Condes: padre de niña que cayó de un piso 11 pasa a control de detención por presunta negligencia

La Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó que el padre de la niña de 2 años que falleció tras caer desde el piso 11 de un edificio ubicado en calle Los Militares, en la comuna de Las Condes, pasará este lunes a control de detención y eventual formalización en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. El hombre permanece detenido en una unidad policial junto a su pareja.

El fiscal de flagrancia Oriente, Fernando Zeballos, entregó antecedentes preliminares de la investigación y señaló que "el sábado hubo una celebración, que eventualmente habría continuado el domingo en el departamento o en dependencias comunes del edificio. Son antecedentes que son materia de investigación… Habría existido consumo de alcohol".

Asimismo, detalló que "la menor estaba durmiendo en uno de los dormitorios del departamento, mientras su padre con su pareja se encontraban en otra dependencia, en dormitorio principal, también durmiendo, cuando la menor se precipita a través de una ventana que no contaba con mallas de seguridad".

Por su parte, la subcomisaria Marcela Donaire, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, explicó que "al llegar al sitio de suceso, pudimos establecer que efectivamente una menor se había precipitado desde el piso 11. Ella estaba al cuidado de su padre, en visitas reglamentarias emanadas del Juzgado de Familia de Pudahuel".

La funcionaria agregó que "por causas que aún se están investigando, la menor se habría precipitado desde la ventana del dormitorio donde estaba durmiendo".

De acuerdo con los antecedentes recopilados, "una vecina del cuarto piso, al escuchar un golpe fuerte, se asomó por la ventana y vio que la menor estaba en el sector de estacionamiento, por lo avisó a consejería y posteriormente llama a entidades de salud y a Carabineros".

El padre tomó conocimiento de la muerte de su hija luego de que personal de Carabineros llegara hasta el departamento para informarle lo ocurrido.