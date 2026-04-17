Tráfico aéreo en Santiago cae 1,8% en el primer trimestre y suma 7,3 millones de pasajeros

Una contracción de -1,8% en el flujo de viajeros respecto al mismo lapso de 2025 evidenció el Aeropuerto Santiago entre enero y marzo de este año. De acuerdo con los datos entregados por los grupos accionistas Groupe ADP y Vinci Airports, el recinto aeroportuario contabilizó un volumen total de 7.387.379 pasajeros durante el primer trimestre.

Al analizar exclusivamente el tercer mes del año, las instalaciones movilizaron a 2.315.066 personas, anotando así un retroceso interanual de -2,4% frente a marzo del ejercicio anterior. Al desglosar esta cifra mensual, se observa que 1.228.591 usuarios se desplazaron en vuelos nacionales, en tanto que los restantes 1.086.475 lo hicieron a través de conexiones internacionales.

Respecto a las preferencias de vuelo dentro del territorio nacional durante marzo, los trayectos más demandados tuvieron como destino las ciudades de Calama, Antofagasta, Puerto Montt, Concepción e Iquique. Por la vereda de las salidas al extranjero, los polos que concentraron el mayor interés de los viajeros fueron Bogotá, Río de Janeiro, São Paulo, Lima y Buenos Aires.

Frente a este escenario, el gerente general de Aeropuerto Santiago de Chile, Nicolas Claude, explicó el contexto de estas mermas. "las cifras del primer trimestre siguen la tendencia observada desde 2025, con una caída en el tráfico, especialmente de rutas nacionales" , precisó el ejecutivo.

Para revertir este panorama, el alto mando del terminal aéreo agregó: "Estamos trabajando junto a la autoridad y las aerolíneas en promover los viajes entre Santiago y destinos dentro y fuera de Chile para asegurar opciones competitivas y atractivas para los pasajeros" .

Siguiendo dicha estrategia, a lo largo de 2026 el recinto ha mantenido sus esfuerzos por robustecer la conectividad aérea. Esto se ha materializado mediante el alza de frecuencias hacia diversos puntos internacionales y la inauguración de nuevas rutas, tales como Quito y Neuquén, sumado a una mayor capacidad operativa en vuelos de carácter regional y de larga distancia.

De manera complementaria, la planificación para el presente año proyecta 10 aumentos de frecuencias semanales distribuidos en 10 rutas internacionales. El detalle de estas expansiones incluye a Melbourne (Latam) alcanzando 6 frecuencias semanales; Punta Cana (Arajet, con 4); Recife (Latam, con 3); Ciudad de Panamá (Copa, con 42); Estambul (Turkish, con 7); Buenos Aires -Aeroparque (Aerolíneas Argentinas con 24); París (Air France, con 10); Auckland (Latam, con 5); Montréal (Air Canada, con 4) y, finalmente, Atlanta (Delta, con 14).

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