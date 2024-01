Tomás Vodanovic pide nueva etapa en el oficialismo: "El Frente Amplio tiene que entrar de lleno en la gestión"

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú y figura del Frente Amplio, ha lanzado un llamado a su generación política para cambiar el enfoque hacia la gestión del Estado y alejarse de la etapa de los símbolos.

En una entrevista con La Tercera, Vodanovic destacó la necesidad de pasar de las palabras a las acciones para cumplir con las expectativas de la ciudadanía.

"Mi vocación política está mucho más en la gestión concreta y cotidiana del Estado para resolver problemas de la gente que en la trinchera política, en la discusión o en los símbolos", subraya Vodanovic.

En este sentido, el alcalde, declaró que "el Frente Amplio ya cumplió la etapa de los símbolos. Hoy día tiene que entrar de lleno en la etapa de la gestión. Los símbolos no le cambian la vida a nadie".

Al referirse al cambio en las demandas ciudadanas, Vodanovic comentó que "quizás en otra época la ciudadanía demandaba más horizonte, más anhelos. Hoy la gente demanda respuestas muy concretas, prácticas. Y ahí los municipios tenemos mucho que aportar". Destacó la importancia de la construcción de políticas públicas efectivas y el papel reflexivo ante una nueva generación.

En cuanto a las críticas hacia el Frente Amplio, Vodanovic reconoce que, como generación, se levantaron en base al diagnóstico y la crítica. Sin embargo, destacó que al asumir roles de gobierno, la evaluación se centró en la capacidad de realizar acciones concretas. "Fuimos una generación política que cumplió una fase en nuestro proceso de maduración política", comentó.

En relación con la eficacia política, Vodanovic reconoce la importancia de avanzar hacia logros tangibles para recuperar la confianza en la política. "Es la única forma de comenzar a hablarle a más del 30 o 35 por ciento de apoyo que tenemos", afirmó. En este contexto, hizo un llamado a que la generación política del Frente Amplio comprenda la necesidad de avanzar desde las palabras a las acciones concretas.

Finalmente, Vodanovic abordó la autocrítica, señalando que "ha habido mea culpa. Se lo he escuchado al Presidente y yo mismo lo he hecho. No tengo ningún problema en volver a reiterar que una parte importante del Frente Amplio fue una oposición sumamente mezquina en el gobierno de Sebastián Piñera". Reconoció la similitud en la actualidad de la oposición de derecha con la que ejercieron en el pasado. Aboga por dinámicas más constructivas para abordar las necesidades actuales del país.

PURANOTICIA