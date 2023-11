Teresa Marinovic agudiza fractura de Republicanos al emplazar a José Antonio Kast por texto constitucional: "El poder corrompe"

La fractura al interior del Partido Republicano a raíz de las diferentes posturas asociadas a lo que será el Plebiscito Constitucional de salida del 17 de diciembre, pareciera seguir expandiéndose; esto, luego que se conocieran las duras críticas expresadas por Teresa Marinovic, quien fuera Convencional cercana a esta tienda.

La controversia se genera en torno a la decisión de una parte considerable de autoridades y rostros del Partido Republicano quienes, descolgados del conglomerado, anunciaron que votarán «En Contra» en el Plebiscito de salida, posición diametralmente opuesta a la oficial que expresa la tienda, considerando que la mayoría del Consejo Constitucional estaba justamente integrado por sus militantes o adherentes.

Y es que la licenciada en Filosofía señaló hace algunos días que rechazará la propuesta de nueva Constitución elaborada por los consejeros, la cual fue aprobada por el Partido Republicano en conjunto con Chile Vamos. Esta decisión le ha valido recibir una serie de amenazas por parte de cercanos a esta tienda de derecha, motivo por el cual hizo un llamado a José Antonio Kast a "orientar" a los militantes.

Y aunque la directora de la Fundación Nueva Mente dijo estar "entrenada" para aguantar el "matonaje virtual" que ha recibido, afirmó que le molesta que el Partido Republicano haya iniciado una campaña de esa naturaleza. "Está primando la posición de algunos de sus asesores, que creen que la presidencial depende de un triunfo del «A Favor» y de un acercamiento a Chile Vamos", señaló Marinovic a El Mostrador.

En su análisis, la ex Convencional comentó que este lineamiento del Partido Republicano es una "torpeza política" y que así "se renuncia a lo que los hizo crecer y ganar". También lamentó que el propio presidente de la colectividad, Arturo Squella, confirmara que el presidenciable José Antonio Kast tomará un "rol fundamental" en lo que será la campaña por el «A Favor» en el Plebiscito de salida del 17 de diciembre.

"El poder corrompe y están mucho más expuestos a la corrupción aquellos que no dudan de sí mismos y de la pureza de sus intenciones", sostuvo Marinovic, quien también lamentó que se difundan mentiras sobre las enmiendas para conseguir el resultado esperado. Ese sentido, afirmó que no es de extrañar que el rechazo a la propuesta de nueva Carta Magna podría pegarles en la cara ahora a ellos.

La fractura al interior de la tienda de derecha no sólo se materializa por los dichos de una cercana a su línea política, sino que también por sus propios militantes, algunos de ellos autoridades públicas. Uno de ellos es el senador Rojo Edwards, quien no sólo anunció que votará «En Contra», sino que también aseguró que más de la mitad de los militantes de este partido votará como él en las urnas.

A Edwards se suman otros rostros republicanos o afines a tiendas de derecha, como los diputados independientes, pero ex militantes, como Gonzalo de la Carrera y Gloria Naveillán; el diputado independiente, pero ex PRI, Enrique Lee; el diputado independiente, pero ex Partido de la Gente, Francisco Pulgar; el diputado Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano; y los senadores independientes, pero cercanos a Renovación Nacional, Juan Castro Prieto y Alejandro Kusanovic.

Según consigna El Mostrador, los hermanos Axel y Vanessa Kaiser también se oponen al nuevo texto constitucional; mientras que el diputado Johannes Kaiser, quien incluso fue destacado por Kast por anunciar que se alinearía con la tienda, finalmente decidió echar pie atrás y mostrarse como contrario a la propuesta elaborada.

A este quiebre se suman otros cercanos a la derecha, como el arquitecto Iván Poduje, quien votará «En Contra» por considerar que el texto está desconectado de la realidad.

