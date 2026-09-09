Tercera jornada de inutilización: Más de 3.500 armas incautadas y entregadas fueron destruidas por Carabineros

Carabineros destruyó más de 3.500 armas largas, entre ellas escopetas, fusiles y subametralladoras, además de pistolas y revólveres, en la tercera jornada de inutilización del año.

La actividad, desarrollada por la Prefectura Control de Armas y Explosivos OS11 en el Depósito Central de Armas, tuvo como finalidad sacar definitivamente de circulación armamento decomisado en procedimientos policiales y material entregado voluntariamente.

El procedimiento consistió en eliminar, mediante métodos mecánicos como cortes y deformaciones estructurales, la capacidad operativa de armas de fuego y otros elementos controlados, impidiendo el funcionamiento de los mecanismos que permiten efectuar disparos.

Al respecto, el general Stephan Godomar, Jefe de Zona Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, explicó que durante este 2026 se han retirado de circulación 7.380 elementos.

En comparación, la primera inutilización en el mes de mayo hubo 1.971 elementos. La segunda inutilización de julio tuvo 1.871. La tercera inutilización realizada este miércoles, con 3.538 representó un aumento en torno al 89,1%.

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