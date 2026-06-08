Subsecretario Pavez espera que se apruebe este año el proyecto para extender plazo de retención de migrantes irregulares

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la propuesta de La Moneda que busca extender de cinco días a sesenta días el plazo de retención de extranjeros en situación migratoria irregular, con la opción de dos prórrogas más, lo que dejaría el plazo final eventualmente en 180 días.

En declaraciones a radio Duna, la autoridad señaló que "esta medida busca fortalecer los procedimientos de expulsión y reforzar el control fronterizo".

De acuerdo al subsecretario, "se desea tener todas las garantías posibles para que a quien tiene que ser expulsado se le van a hacer todos los trámites necesarios. Y, eventualmente, se busca disuadir la posibilidad de que otras personas sigan ingresando ilegalmente al país".

Pavez añadió que la medida "apunta a entregar mayores herramientas al Estado para concretar las expulsiones de quienes se encuentren en el país de manera irregular".

Explicó que "la dificultad que tenemos hoy es que el plazo se nos hace corto. El otro problema es que uno no puede modificar la ley de inmigración si es que tiene un límite constitucional en los cinco días. Entonces esta es una propuesta que el Presidente le hace al país a través del Congreso, pero es fundamental entender que tiene que haber una ley habilitante para efectos de que esto se converse".

El representante del Ministerio de Interior explicó que "la idea es poder dar más margen para que el Estado pueda cumplir la ley, y eso requiere una modificación legislativa… Por eso lo que está proponiendo el Presidente José Antonio Kast en esta reforma constitucional habilitante es poder ampliar el plazo de detención por sesenta días, plazo renovable hasta por tres meses".

Tal idea requiere de la aprobación del Congreso para que se concrete.

"Todas las reformas constitucionales tienen su complejidad, pero son fáciles de tramitar. O sea, en el fondo es un puro artículo el texto constitucional, evidentemente con un quórum especial… Pero tenemos la esperanza de que si se tramita diligentemente, podamos tener esto de todas maneras aprobado durante este año", declaró.

Pavez precisó que ahora "está entrando menos gente. Nos encontramos reconduciendo más y los incidentes en la frontera que hemos podido observar dan cuenta de un número menor".

Por último declaró que "esta es una más de las propuestas que tiene el Presidente Kast para hacer notar con fuerza que aquí la mano cambió, y que el tratamiento de la inmigración irregular no va a ser en los últimos cuatro años".

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