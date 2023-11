Subsecretario Monsalve anunció equipos especiales de Carabineros y acelerar expulsión de migrantes imputados

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio a conocer algunas propuestas que harán en materia de seguridad, luego de una semana marcada por anuncios del Gobierno al respecto y críticas desde la oposición.

"Hay un proceso regular de expulsiones que está fijado en la Ley de Expulsiones, pero la ley establece una facultad extraordinaria para el subsecretario del Interior que es resolver, decretar en este caso, una resolución de expulsión por razones de seguridad de interior. Vamos a empezar a usar esa facultad que tiene la virtud de que acorta el plazo administrativo de expulsión y vamos a proponer al Parlamento dos cambios en esta materia", dijo a Meganoticias.

Sobre estas medidas, sostuvo que es "acortar el plazo de apelación. Voy a colocar el ejemplo de lo que ocurrió en Puerto Montt hace un tiempo atrás, de unos colombianos que agredieron a Carabineros y que fueron expulsados finalmente”.

“Yo dicté la resolución de expulsión por razones de seguridad interior del Estado, ellos apelaron, pero la apelación judicial fue rechazada, porque se entendió que se estaba ejerciendo una facultad que estaba bien fundada, pero tuvieron un plazo de apelación de 10 días”, complementó.

Monsalve agregó que “lo primero que le vamos a proponer al Parlamento es acortar ese plazo de apelación a 5 días para ajustarlo a los 5 días que la PDI tiene para mantener detenidas a las personas para proceder a su expulsión".

También señaló que "vamos a pedir modificar una facultad que la PDI no tiene". "Cuando se resuelve la expulsión de un ciudadano y la PDI tiene que ir a buscarlo, no tiene facultades legales para entrar al domicilio, o sea, a pesar de que sabe que esa persona está en un domicilio, no tiene facultades legales para entrar, por tanto, si la persona no sale en tres días, la PDI no puede detenerlo para ejecutar la expulsión".



Monsalve también comunicó que durante esta semana se va a construir la propuesta legislativa y se van a llevar adelante conversaciones para que el trámite en el Congreso sea expedito.

"El lunes, el Ministerio Público anunció los equipos de primera respuesta frente a homicidios que son parte del plan, y hay algo que es indispensable: uno tiene un sistema de análisis de información policial y es posible cruzar información suficiente para definir territorios donde se cruzan varias variables de peligro (uso de armas, disparos injustificados, delitos violentos, presencia de migración irregular, etc.)”, dijo el subsecretario.

“Por lo tanto, frente a esos territorios que cruzan, que conjugan todos estos factores de riesgo, lo que se propone es llevar adelante una política de control territorial mucho más fuerte", añadió.

Además, indicó que "esto va implicar formar equipos especiales de Carabineros, en este tipo de materia no puedo entregar toda la información, pero va a implicar definir equipos especiales de Carabineros mucho más numerosos a lo que estamos acostumbrados en materia de control en las calles. Son equipos que van a estar cerca de los 125 funcionarios y que van a utilizar unidades especializadas como el GOPE”.

“Además, van a haber puntos fijos de control, puntos móviles y va a haber un control muy riguroso", agregó.

Por último, expresó que "detener personas con órdenes de detención vigente, personas que están en situación migratoria irregular y tienen expulsiones vigentes, y personas que están en situación migratoria irregular que no se han inscrito en el proceso de empadronamiento".

